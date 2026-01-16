Presenta Cruz Roja nueva Mesa Directiva del Comité de Damas

La Cruz Roja Mexicana, Delegación Monterrey, llevó a cabo la Ceremonia de Informe de Actividades 2024–2025 y Cambio de Mesa Directiva del Comité de Damas Voluntarias, un acto institucional que marcó el cierre de una etapa de trabajo solidario y el inicio de una nueva presidencia, reafirmando el compromiso humanitario que distingue a la institución.

El evento reunió a consejeros, damas voluntarias, representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal, aliados estratégicos, medios de comunicación, así como personal administrativo y operativo de Cruz Roja Mexicana, cuya presencia refrendó la confianza y el respaldo a la labor que realiza el Comité de Damas en favor de la comunidad.

La ceremonia fue presidida por el Ing. Carlos Fernández Sepúlveda, Delegado Estatal y Presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja Mexicana en Nuevo León; la Sra. María Nelva Ramírez de Garza, presidenta saliente del Comité de Damas Voluntarias; la Sra. Lourdes Alejandra Carranza de Flores, presidenta entrante del Comité de Damas Voluntarias; así como por Gloria Ivette Bazán Villarreal, directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León, en representación del gobernador, Samuel García Sepúlveda, y de la presidenta honoraria del DIF Nuevo León, Mariana Rodríguez.

Durante su mensaje, la Sra. María Nelva Ramírez de Garza expresó su agradecimiento y compartió una reflexión sobre el significado de formar parte de Cruz Roja Monterrey, destacando que integrarse a la institución implica asumir una labor profundamente humanitaria, orientada a servir a las personas en los momentos de mayor necesidad.

Asimismo, reconoció de manera especial a las integrantes de su Mesa Directiva por la coordinación de proyectos estratégicos que fortalecieron la labor institucional, entre los que destacan las Cenas de Gala, las ediciones de la Vajilla Conmemorativa, la Expo Venta de Arte y Artesanías, los Torneos de Golf, además de las acciones de Comunicación Estratégica y Labor Social.

Como símbolo del cierre de esta etapa, el Ing. Carlos Fernández Sepúlveda entregó un reconocimiento a la presidenta saliente, resaltando su liderazgo, entrega y compromiso durante su gestión al frente del Comité de Damas Voluntarias.

Finalmente, se formalizó la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva del Comité de Damas Voluntarias, encabezada por Carranza de Flores, quien asumió la presidencia con el compromiso de dar continuidad al trabajo solidario y a la misión humanitaria de la Cruz Roja Mexicana en Monterrey.

