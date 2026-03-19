Agradece Miguel Flores confianza de Máynez rumbo al 2027

Tras el reciente respaldo del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien lo posicionó como una de las cartas fuertes para la gubernatura de Nuevo León en 2027, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna expresó su gratitud por el reconocimiento a su trayectoria y resultados.

Durante su visita a la entidad, Álvarez Máynez destacó que el liderazgo de Flores ha sido fundamental para mantener la paz social y fortalecer la seguridad en el estado.

El líder emecista subrayó que el trabajo coordinado con la administración estatal y el apoyo a Fuerza Civil, considerada la mejor policía del país, han sido piezas clave en la proyección política de Flores Serna.

“Nuevo León brilla por su paz social y eso se debe en buena medida a la entrega y al compromiso y al acompañamiento que hace todos los días a su amigo el gobernador, nuestro amigo Miguel Ángel Flores Serna”, señaló Máynez.

“Mike es un personaje que ha acreditado su liderazgo político y por eso fue invitado a ser coordinador nacional de nuestros legisladores locales y por eso hoy es el Secretario General de Gobierno del nuevo Nuevo León”, señaló el dirigente nacional, resaltando también su labor como coordinador nacional de legisladores locales.

Ante las declaraciones que lo colocan en la ruta hacia 2027, Flores Serna recibió el mensaje con apertura, pero manteniendo la prudencia institucional que exige su cargo actual.

“Yo coincido con él (Máynez), existen muy buenos cuadros en Movimiento Ciudadano y pues muy agradecido con el dirigente que considere a un servidor”, manifestó el Secretario.

A pesar del entusiasmo generado, Flores Serna fue enfático en que su prioridad inmediata es el servicio público.

Señaló que habrá que esperar el calendario electoral para tomar decisiones definitivas y aseguró que hoy su energía está volcada al 100% en las responsabilidades de la Secretaría General de Gobierno.

Movimiento Ciudadano comienza a perfilar sus liderazgos para retener la gubernatura.

Máynez expresó su confianza en que el partido naranja cuenta con los perfiles necesarios para dar continuidad al proyecto estatal.

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