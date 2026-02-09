Mariana Rodríguez reconoce toma de decisiones de la mujer en NL

Durante la entrega de tarjetas del programa "Ayudamos a las Mujeres" de este lunes, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez destacó el papel de las mujeres en la toma de decisiones en la entidad.

“Hoy tenemos la oportunidad defender lo que se ha hecho bien de no permitir borrar estos avances, porque cuando las mujeres avanzan, avanza todo Nuevo León y ahora también podemos liderarlo todo y cuando eso pase, no será una victoria nada más para las mujeres, será una victoria para todo Nuevo León”, señaló.

Acompañada del gobernador Samuel García y de la Secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, aseguró que en Nuevo León "las mujeres no están solas y se les agradece, reconoce, remunera y acompaña."

"Por eso, programas como Ayudamos a las Mujeres no son un regalo, son un reconocimiento, un sí te vemos, sí importa lo que haces y sobre todo un no estás sola. No estás sola cuando te levantas antes que todos y te acuestas al final. No estás sola cuando cargas con cuidados que el sistema nunca pagó, pero que siempre dio por hecho”, expresó.

Samuel García sostuvo que el programa tiene 88% de aceptación

En su intervención, el mandatario estatal aseguró que "Ayudamos a las Mujeres" es el programa mejor evaluado del Estado, con un 88% de aceptación.

“Hoy sin duda no hay quien pueda contradecir que Nuevo León está mucho mejor que hace cuatro años que llegó el nuevo Nuevo León”, refirió.

Así mismo, señaló que con esta misma tarjeta las mujeres de Nuevo León cuentan con transporte público gratuito de 10:00 a 13:00 horas, como parte de los beneficios de apoyo a las mujeres.

