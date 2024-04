Aldo Fasci pide seriedad en el abordaje de la seguridad

En clara referencia a Adrián de la Garza, Aldo Fasci, candidato a diputado Federal por Movimiento Ciudadano, pidió que el tema de seguridad sea tratado con seriedad, pues, dijo, la realidad no es como un cómic.

Tras una reunión con el club Rotarios Valle Oriente, cuestionó los mensajes construidos alrededor del abanderado del PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Monterrey.

''Esto es un mundo de a deveras, es la vida real, no es un cómic'', criticó.

''Yo en un evento dije que Superman no va a ganar la violencia y se me echaron encima'.

Ahora nos sale alguien disfrazado de Batman o con unos Avengers, oye, seriedad, por favor; y me duele porque es de mi equipo, me duele, pero así no vamos a ganar las cosas'', dijo.

En marzo, cuando destapó sus intenciones de contender por la alcaldía de Monterrey, Adrián de la Garza compartió un video con estética que aludía al superhéroe.

Por otro lado, Fasci Zuazua aseguró que el combate a la inseguridad requiere la modificación de múltiples leyes para controlar las armas y municiones que son utilizadas por el crimen organizado.

Necesitamos cambiar el fondo del tema porque hay muchas leyes que están mal, necesitamos combatir los mercados ilegales, necesitamos ponerle mucha atención a los temas de inteligencia, propuso.

