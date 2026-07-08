Alerta ICV por fraudes en WhatsApp; pide usar canales oficiales

Ante esta situación, recomendó no responder los mensajes, evitar compartir información personal o bancaria, no ingresar a enlaces sospechosos

El Instituto de Control Vehicular (ICV) alertó a la ciudadanía sobre la detección de múltiples intentos de fraude mediante mensajes enviados por WhatsApp y otros medios digitales, en los que personas ajenas a la dependencia solicitan el pago de supuestos adeudos o multas.

El director general del Instituto, Carlos Comsille Villarreal, advirtió que el ICV nunca contacta a los usuarios por WhatsApp, Telegram o llamadas telefónicas para solicitar pagos, información personal o datos bancarios, por lo que exhortó a la población a no caer en este tipo de engaños.

“El Instituto de Control Vehicular conmina a realizar cualquier trámite exclusivamente a través de los canales oficiales de la dependencia”, informó el instituto a través de un comunicado.

Ante esta situación, recomendó no responder los mensajes, evitar compartir información personal o bancaria, no ingresar a enlaces sospechosos y verificar cualquier trámite únicamente a través de los canales oficiales del Instituto. Asimismo, pidió a la ciudadanía difundir esta información para prevenir que más personas sean víctimas de fraude.

El funcionario precisó que el Instituto únicamente establece contacto con los usuarios mediante correos electrónicos con terminación @icvnl.gob.mx, mientras que los trámites oficiales pueden realizarse directamente en cualquiera de las delegaciones del ICV, a través de NLínea, mediante la aplicación oficial del Instituto o en su portal de internet.

Finalmente, el Instituto de Control Vehicular reiteró su compromiso con la protección de la ciudadanía.

“El Instituto de Control Vehicular reitera su compromiso con la protección de la ciudadanía y mantiene estrecha coordinación con las autoridades competentes”, enfatizaron las autoridades.