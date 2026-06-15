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Nuevo León

Guadalupe alerta por lluvias tras rescates en río La Silla

La dependencia ha exhortado a evitar cruzar zonas inundadas, no exponerse en áreas de riesgo y mantenerse atentos a las actualizaciones climáticas

  • 15
  • Junio
    2026

Tras varios rescates registrados durante este domingo 14 de junio y la mañana del lunes 15 de junio en el cauce del río La Silla, protección civil de Guadalupe emitió advertencias a la población sobre los peligros de los afluentes durante el temporal de lluvias.

Las autoridades recordaron que los ríos y arroyos pueden elevar su nivel de forma abrupta tras lluvias, por lo que insistieron en la importancia de no ingresar a estos cauces incluso si aparentan estar en calma, debido a que las corrientes pueden volverse extremadamente peligrosas en cuestión de minutos.

El director Fernando Escobedo Lara, también hizo un llamado a la población a extremar precauciones ante el pronóstico de lluvias persistentes, que continuarán provocando aumentos repentinos en los cauces y corrientes peligrosas.

La dependencia ha exhortado a evitar cruzar zonas inundadas, no exponerse en áreas de riesgo y mantenerse atentos a las actualizaciones climáticas y a los canales de emergencia, ante la posibilidad de nuevos incidentes.

Mantienen vigilancia permanente en zonas de riesgo

Protección Civil mantiene vigilancia constante y ha reiterado que ante cualquier situación de riesgo, la ciudadanía debe comunicarse de inmediato al número de emergencias 911 para recibir apoyo oportuno y evitar poner en peligro su vida.


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