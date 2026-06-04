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Nuevo León

Alerta Protección Civil NL por lluvias y posible granizo

La dependencia detalló que la probabilidad de lluvia es del 60 por ciento para Monterrey y su zona metropolitana, las regiones Citrícola, Oriente y Norte.

  • 04
  • Junio
    2026

Protección Civil de Nuevo León emitió un aviso meteorológico para este jueves 4 de junio ante la probabilidad de lluvias moderadas a fuertes en distintas regiones del estado durante la tarde y noche.

De acuerdo con el reporte vigente entre las 12:00 y las 20:00 horas, las precipitaciones se concentrarán principalmente en las regiones Norte, Citrícola, Sur y Metropolitana, donde además existe posibilidad de actividad eléctrica.

Prevén lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones

La dependencia detalló que la probabilidad de lluvia es del 60 por ciento para Monterrey y su zona metropolitana, así como para las regiones Citrícola, Oriente y Norte.

En tanto, para las regiones Sur y Montañosa el pronóstico aumenta hasta un 70 por ciento de probabilidad.

Asimismo, las autoridades señalaron que no se descarta la caída de granizo en sectores de la región Sur, además de registrarse ráfagas de viento de moderadas a fuertes.

Autoridades piden extremar precauciones

Ante estas condiciones climáticas, Protección Civil exhortó a la población a evitar cruzar ríos, arroyos o corrientes de agua, conducir con precaución y mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias, la corporación indicó que mantiene monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y aseguró que comunicará oportunamente cualquier cambio relevante.

El reporte fue elaborado con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil de Nuevo León.


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