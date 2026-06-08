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Nuevo León

Alerta Protección Civil por presencia de lluvias en Nuevo León

La probabilidad de lluvia varía entre 40% y 60% según la zona; ya se registraron precipitaciones en Galeana, Cerralvo, Los Ramones y Abasolo

  • 08
  • Junio
    2026

La presencia de chubascos con actividad eléctrica estará presente durante la tarde de este lunes en diferentes regiones de Nuevo León, informó Protección Civil del Estado. 

La lluvia llegará a la región Sur, Citrícola y Norte, así como al área metropolitana. En algunas zonas se prevén rachas de viento de intensidad moderada a fuerte. 

Protección Civil recomendó conducir con precaución y evitar cruzar ríos, arroyos o corrientes de agua. 

También sugirió a los ciudadanos mantenerse informados mediante fuentes oficiales. 

Probabilidad de lluvia por región:

  • Monterrey y área metropolitana: 40 %
  • Región citrícola: 50%
  • Región Oriente: 60%
  • Región Norte: 50%
  • Región Sur y Montañosa: 60%

Municipios con registro de lluvia: 

  • Galeana 
  • Cerralvo 
  • Los Ramones
  • Abasolo

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