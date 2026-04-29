Pilotos de Magnicharters piden justicia de autoridades laborales

La crisis de Magnicharters escaló a un reclamo público por parte de pilotos, quienes exigieron justicia y una respuesta inmediata ante la falta de pago de salarios y el deterioro operativo de la aerolínea, situación que ya impacta su viabilidad financiera y continuidad en el mercado.

En ese contexto, el piloto Tony Lozada, ha documentado el caso en redes sociales desde el 17 de abril, denunciando la falta de pagos y la incertidumbre laboral que enfrentan.

El 18 de abril Lozada publicó que el personal ha mantenido su compromiso pese a los adeudos.

“Orgulloso de lo que construimos día con día. Esto no es solo trabajo, es compromiso, esfuerzo y años de entrega; hoy enfrentamos una situación en la que nos deben salarios por parte del dueño y el respaldo por parte de las autoridades ha sido insuficiente”, expresó, al subrayar la falta de respuesta institucional.

Posteriormente, el 25 de abril, se refirió al cierre del hangar en Monterrey como un punto crítico en la operación de la empresa.

“Hoy vemos cómo Magnicharters cierra su hangar en Monterrey, no por falta de compromiso, no por falta de trabajo, sino por decisiones y condiciones impuestas por OMA Grupo Aeroportuario del Centro Norte”, afirmó, señalando factores externos que también influyen en la crisis.

En su más reciente publicación, el 27 de abril, el piloto intensificó el reclamo al hacer un llamado directo a autoridades y directivos.

“Exigimos justicia y respuesta inmediata, los trabajadores atravesamos una situación crítica ante la falta de pago de salarios vencidos y derechos que nos corresponden por ley”, declaró, al tiempo que responsabilizó a los dueños de la empresa y pidió la intervención urgente de autoridades laborales.

En este escenario, el cierre del hangar en Monterrey, espacio donde se resguardan, estacionan y reciben mantenimiento las aeronaves, así como la posible pérdida de la concesión, se oficializó ayer por la noche a través de redes sociales.

La exigencia de los pilotos no solo apunta a la resolución de adeudos, sino a la necesidad de certeza jurídica y financiera en una industria clave para la conectividad y la economía regional.





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