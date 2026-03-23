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Nuevo León

Alistan rutas gratuitas para el Mundial en Monterrey

Habrá 26 nuevas rutas especiales para conectar estadio de Rayados, hoteles y FanFest. Tres de las nuevas rutas serían temporales y sin costo para usuarios

  • 23
  • Marzo
    2026

Los asistentes a los cuatro partidos del Mundial FIFA 2026 que se realizarán en Monterrey, así como a los eventos del FanFest, serán movilizados mediante 26 rutas especiales de transporte público, de las cuales tres serán temporales y podrían operar de forma gratuita.

Para estas tres rutas adicionales se contempla la incorporación de 100 camiones totalmente nuevos, mientras que las otras 23 rutas ya existentes serán ajustadas para mejorar su eficiencia y cobertura en zonas clave.

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Rutas conectarán estadio, hoteles y FanFest

De acuerdo con autoridades estatales, las rutas estarán diseñadas para garantizar la movilidad entre el estadio de Rayados, las principales zonas hoteleras de San Pedro, Monterrey y San Nicolás, así como el Parque Fundidora, sede del FanFest durante 34 días.

El secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, señaló que desde un inicio la estrategia de transporte contempló el uso de autobuses y no del Metro.

“El plan de movilización del Mundial siempre ha contemplado rutas especiales de transporte público y nunca estuvo contemplado que la gente se moviera en metro”, afirmó.

Por su parte, el director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, Abraham Vargas, aseguró que ninguna zona relacionada con el evento carecerá de transporte.

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Analizan gratuidad en rutas temporales

Las tres rutas temporales estarán enfocadas exclusivamente en atender la demanda durante los días del Mundial, y se analiza que el servicio sea gratuito para los usuarios.

“Estimamos 100 camiones y son para quienes se quieran subir”, explicó Vargas.

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Fechas clave del Mundial en Monterrey

El Mundial FIFA 2026 arrancará el 11 de junio, aunque Monterrey albergará su primer partido de fase de grupos el 14 de junio. Posteriormente, se jugarán encuentros el 20 y 24 de junio, y un partido de dieciseisavos de final el 29 de junio.

En paralelo, el FanFest se desarrollará durante más de un mes en el Parque Fundidora, concentrando a miles de aficionados nacionales e internacionales.

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Experiencia previa respalda la estrategia

Las autoridades estatales aseguraron que el sistema de transporte cuenta con experiencia suficiente para movilizar grandes volúmenes de personas, como ocurre en eventos masivos y partidos de futbol.

“Cada año movemos hasta 100,000 personas en festivales como Pa’l Norte sin problemas, por lo que no vemos complicaciones para el Mundial”, destacó Villarreal.

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Finalmente, reiteraron que la planeación de movilidad fue coordinada con los organizadores internacionales, garantizando un esquema funcional para atender la demanda durante el evento deportivo más importante del mundo.


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