Alistan blindaje electoral en Coahuila con 10,000 elementos

Coahuila desplegará un operativo especial de seguridad con la participación de alrededor de 10 mil elementos de distintas corporaciones para resguardar tanto la jornada electoral del próximo 7 de junio como las actividades relacionadas con la Copa Mundial de Futbol.

El esquema de vigilancia involucrará a instituciones de los tres órdenes de gobierno y contempla acciones coordinadas en todas las regiones del estado, con el objetivo de preservar el orden público, inhibir posibles incidentes y garantizar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que en los próximos días encabezará una mesa de coordinación con autoridades de seguridad, representantes electorales y dependencias gubernamentales para definir los últimos detalles del dispositivo que acompañará el desarrollo de los comicios.

El mandatario estatal señaló que Coahuila cuenta actualmente con condiciones favorables de estabilidad social y seguridad, lo que permitirá a la población acudir a las urnas con confianza y ejercer su derecho al voto en un entorno seguro.

A su vez, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que las acciones preventivas se extenderán más allá de la jornada electoral y permanecerán activas durante los eventos vinculados al Mundial de Futbol, como parte de un plan integral de vigilancia.

Detalló que la estrategia incluye el despliegue de personal en puntos considerados prioritarios, el fortalecimiento de las labores de patrullaje y ajustes operativos en las agencias del Ministerio Público para atender con mayor rapidez cualquier denuncia, incluidas aquellas relacionadas con posibles faltas electorales.

La planeación del operativo fue analizada durante un encuentro realizado en el Mando Especial de La Laguna, donde mandos civiles y militares revisaron los protocolos de actuación y los mecanismos de colaboración que se implementarán en esa región.

En estas tareas participarán efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, la Policía Estatal y las corporaciones municipales, que mantendrán coordinación permanente antes, durante y después de la elección.

Las autoridades confían en que tanto los comicios como las actividades asociadas al Mundial transcurran sin contratiempos, respaldados por un despliegue preventivo diseñado para fortalecer la seguridad y la capacidad de reacción en todo el estado.

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