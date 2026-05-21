Amarra NL inversión de US$1,000 millones para energía verde

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció una nueva inversión de $1,000 millones de dólares por parte de la multinacional española Cox, destinada a la expansión de infraestructura de energía renovable en la entidad.

El anuncio se dio tras una reunión estratégica en Madrid con directivos de la firma, donde se evaluaron los proyectos de la compañía en territorio neoleonés y el impacto tras el cierre de la adquisición de activos de Iberdrola México por un valor de $4,000 millones de dólares.

Con esta nueva inyección de capital, la inversión total de la empresa en la región alcanzará los $5,000 millones de dólares.

“Esta empresa muy grande a nivel mundial invirtió 4 billones de dólares en mayo y hoy nos anuncia otro billón para terminar en cinco billones de dólares plantas eólicas, solares, de energía renovable”, expresó el mandatario estatal. “Me da mucho gusto que, así como en Holanda anuncié una planta verde en Galeana, Cox va a invertir en Sabinas, Salinas, Mina, Los Ramones y en El Cuchillo. Entonces llevamos mucha energía a Nuevo León, aparte de mucho dinero, estamos hablando que tan solo hoy en Madrid más de 1.3 billones de dólares en energía, energía renovable solar, gas”, agregó.

García destacó que el flujo de capital no se concentrará únicamente en la zona metropolitana de Monterrey, sino que detonará el desarrollo económico de diversos municipios periféricos y rurales que cuentan con un alto potencial para la generación de energías limpias.

De acuerdo con las autoridades, los nuevos proyectos contemplan el despliegue de parques eólicos y solares, así como infraestructura sostenible para garantizar el suministro energético que demandan las empresas transnacionales que llegan al estado bajo el fenómeno del nearshoring.

¿QUÉ ES COX?

Con sede principal en España, Cox es una utility global de agua y energía que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible.

La firma es considerada líder mundial en la conservación y gestión eficiente de recursos hídricos, especializada en desalinización, reutilización y tratamiento de agua, además de ser un jugador clave en la generación y transmisión de energía verde con operaciones activas en América, Europa, Oriente Medio y África.

Comentarios