Red Ambiental entra al Top 3 de Great Place to Work México 2026

Red Ambiental alcanzó un lugar dentro del Top 3 nacional de Great Place to Work México 2026, en la categoría de empresas con más de 5,000 colaboradores, consolidándose como una de las organizaciones con mejor cultura laboral del país.

La ceremonia anual de Great Place to Work México 2026 se realizó los días 6 y 7 de mayo en la Ciudad de México, con la participación de empresas reconocidas por impulsar entornos laborales sólidos y sostenibles.

El ranking evalúa aspectos como confianza, liderazgo, orgullo, compañerismo y experiencia de los colaboradores, factores clave en la construcción de culturas organizacionales positivas.

En representación de la compañía, Toribio Ordóñez, Director de Capital Humano, recibió la distinción en nombre de Horacio Guerra Marroquín, Presidente de Red Ambiental.

“Todo empezó con un camión… y hoy somos una de las mejores empresas para trabajar en México. Porque desde el inicio entendimos algo muy simple: detrás de cualquier gran operación, siempre están las personas”, expresó Ordóñez.

Reconocen labor esencial para las ciudades

La historia de Red Ambiental comenzó en 1997 con una sola unidad y, desde entonces, la empresa ha crecido hasta convertirse en una de las plataformas ambientales más importantes de México, con presencia en más de 40 ciudades y más de 7,000 colaboradores.

El reconocimiento cobra relevancia al destacar a una industria que suele pasar desapercibida, pese a ser fundamental para el funcionamiento de las ciudades.

La gestión de residuos impacta directamente en la limpieza urbana, la salud pública y la calidad de vida de las comunidades, mediante labores permanentes de recolección, disposición final y operación especializada.

La empresa destacó que detrás de cada ruta y cada servicio existen trabajadores que mantienen activa una operación esencial bajo distintas condiciones.

Destacan cultura organizacional

Red Ambiental señaló que este reconocimiento también pertenece a quienes participan diariamente en las operaciones de campo, coordinación de rutas, mantenimiento de unidades y áreas administrativas que sostienen la operación nacional.

Después de casi tres décadas, la compañía aseguró que su crecimiento no solo se refleja en infraestructura o presencia nacional, sino en la cultura construida alrededor de sus colaboradores.

La visión de la empresa se resume en una frase que forma parte de su identidad: “Somos mucho más que los de la basura.”

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