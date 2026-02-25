Andrés Mijes impulsa coordinación rumbo a Mundial 2026

El alcalde Andrés Mijes encabezó este miércoles un encuentro con síndicos de municipios del Área Metropolitana, en el que planteó fortalecer la coordinación institucional para afrontar de manera conjunta los desafíos regionales con miras al Mundial 2026.

La reunión se llevó a cabo en Escobedo, Capital de la Transformación, y contó con la participación de representantes de Monterrey, Guadalupe, Santa Catarina, San Pedro Garza García y San Nicolás. El objetivo fue establecer un espacio de diálogo plural que permita construir una agenda común para la zona metropolitana.

Plantean trabajo conjunto rumbo al Mundial 2026

Durante su intervención, Mijes destacó la importancia de consolidar esfuerzos compartidos ante un evento internacional como el Mundial 2026. Señaló que el desarrollo del estado debe asumirse como un proyecto colectivo.

“Por eso, el Mundial 2026 nos exige actuar como región integrada. Si cada municipio actúa por separado, perdemos eficiencia. Si actuamos coordinados, podemos construir el mejor Nuevo León posible”. “La pluralidad aquí representada es una fortaleza cuando se traduce en acuerdos. La ciudadanía espera resultados, espera soluciones responsables y viables”, señaló el Edil.

El alcalde sostuvo que la coordinación institucional debe sustentarse en reglas claras, objetivos medibles y continuidad administrativa, a fin de garantizar beneficios duraderos para la población.

Obras estratégicas y visión metropolitana

En el marco del encuentro, el edil subrayó que dentro del modelo de trabajo denominado 4T Norteña se prioriza la correcta consolidación de obras estratégicas con impacto regional.

Explicó que no basta con poner en marcha proyectos de infraestructura, sino que es fundamental asegurar su adecuada conclusión, integración con el entorno urbano existente y operación eficiente.

“Nos reúne una responsabilidad compartida. El crecimiento urbano no distingue colores partidistas. Y por eso hoy más que nunca debemos pasar de tener problemas comunes a tener soluciones comunes”, comentó el Edil.

Alianza amplia para el desarrollo regional

Mijes propuso que la coordinación metropolitana se construya como una alianza amplia entre municipios, Gobierno del Estado, iniciativa privada, academia y ciudadanía, con el fin de fortalecer el desarrollo regional mediante la colaboración estratégica.

Finalmente, indicó que esta ruta de trabajo responde al llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar el Crecimiento Equitativo y avanzar hacia un Nuevo León más sólido y competitivo.

