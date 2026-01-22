Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_22_T140519_177_b87cdc5aee
Nuevo León

Anuncia NL estrategias para conectividad área ante Mundial 2026

Dicha conexión contará con tres frecuencias semanales con el fin de ampliar el acceso del Estado hacia Europa por medio del hub París–Charles de Gaulle

  • 22
  • Enero
    2026

Nuevo León presentó este jueves varios anuncios estratégicos para consolidar su proyección como un destino competitivo y a largo plazo.

02 Conectividad aérea y Mundial 2026 los principales anuncios de Nuevo León en el segundo día de FITUR.jpeg

Durante el segundo día de actividades de la Feria Internacional de Turismo FITUR, se llevó a cabo el corte de listón de la nueva ruta Monterrey-París, que operará Aeroméxico, en el stand de Nuevo León en IFEMA. 

Dicha conexión contará con tres frecuencias semanales con el fin de ampliar el acceso del Estado hacia Europa, por medio del hub de París–Charles de Gaulle.

Destaca crecimiento de pasajeros en Nuevo León

La entidad también destacó el crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros, al registrar un total de 8.7 millones de pasajeros durante el 2025.

En la presentación de la Ruta de Sedes Mundialistas de México, se resaltó la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 debido a que se sustenta en planeación, coordinación institucional y una visión de legado para el desarrollo turístico.

01 Conectividad aérea y Mundial 2026 los principales anuncios de Nuevo León en el segundo día de FITUR.jpeg

Por su parte, la secretaria del Turismo, Maricarmen Martínez Villarreal, recibió el reconocimiento "Aire Libre Destino México" como resultado del trabajo ejercido en la entidad en turismo responsable y sostenible.

05 Conectividad aérea y Mundial 2026 los principales anuncios de Nuevo León en el segundo día de FITUR.jpeg

Este documento sustenta la presencia de Nuevo León en la Guía Aire Libre Destino México 2026, con distribución impresa, digital y en formato QR en ferias internacionales con sede en España y otros mercados estratégicos.

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

padre_denuncia_hospital_angeles_3932605cbb
Ofrecieron arbitraje médico a papás de niño fallecido en hospital
INFO_7_VERTICAL_1_ab823db494
DIF NL condena a familiar a prisión por violencia a persona mayor
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
publicidad

Últimas Noticias

libros_de_texto_EH_27f8baaf0e
Lleva más de 2 años en la corte rechazo sobre libros de texto
Sheinbaum_8f3170366a
Entrega Sheinbaum primeras casas de Vivienda para el Bienestar
Drake_Maye_d17ccddb17
Drake Maye busca conquistar una hazaña que ni Tom Brady logró
publicidad

Más Vistas

frio_en_nl_2026_554541e83b
Prepare el abrigo: Traerá tormenta invernal nieve a NL
clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
publicidad
×