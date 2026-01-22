Podcast
Nuevo León

Buscan regular sanciones a vecinos ruidosos en Nuevo León

La iniciativa busca beneficiar a adultos mayores, estudiantes y personas que trabajan desde casa, que son quienes sufren de estos inconvenientes

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña busca regular las sanciones a los vecinos ruidosos en todo el Estado a través de una modificación a la ley.

Ruido vecinal como tema de orden público

Esta reforma sería a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, en donde se reconoce que el ruido vecinal es un tema de orden público y se brindan las herramientas para que se puedan aplicar sanciones proporcionales.

“Desde el 2022 se reguló aquí en el Congreso, que los decibeles para el tema del ruido que hubiera en torno a la zona habitacional. Sin embargo, no está regulado en la ley de gobierno municipal, cómo los municipios van a entrarle a la sanciones, a las restricciones y los problemas pues siguen ocasionando.

“Es de los problemas que yo más recibo, no nada más de mi distrito, sino que existen en el área metropolitana, que es el ruido ocasionado por los vecinos, es el ruido que ocasionan las casas, las viviendas y que no hay un control, no hay una manera en que puedan detenerlos”, dijo la diputada Melisa Peña.

También podría interesarte: Endurecerá Guadalupe medidas contra vecinos ruidosos

La iniciativa busca beneficiar a adultos mayores, estudiantes y personas que trabajan desde casa, al igual que pondrá orden en aquellas colonias donde los vecinos ruidosos suelen ser un problema recurrente.

“Vamos a estar muy enfocados en acciones que tengan que ver con el desarrollo del bienestar metropolitano y la tranquilidad de los ciudadanos, pues es lo que más nos interesa, lo que más nos importa. Con esta reforma buscamos regular en ese sentido, que los municipios ya tengan las armas para poder ahora sí sancionar.

“Ahorita hay un abismo legal en algunos reglamentos, si acaso de uno o dos municipios podemos encontrar que hay un tema de sanción, pero no en los 13 municipios del área metropolitana, así es que con pretendemos que ya quede en regla”, agregó la diputada.


