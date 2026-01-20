Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano

El llamado Tren del Golfo, que construye el gobierno federal y que conectará a la Ciudad de México con Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo, también ofrecerá servicio de transporte metropolitano dentro de Nuevo León.

Por las mismas vías, los regios se podrán ir de Santa Catarina a Escobedo, en trenes que serán diferentes a los que darán servicio desde la Ciudad de México a Saltillo.

Este proyecto contempla dos modalidades de servicio: el primero es el interestatal, que es el que servirá para viajar entre estados, de ciudad a ciudad, y el segundo será metropolitano, que es para viajar exclusivamente dentro de las zonas urbanas.

Se estima que al año, con estos servicios, dicho tren movilice a 7.5 millones de pasajeros.

Aunque usarán las mismas vías, cada uno de los servicios contará con sus trenes, costos y horarios específicos a fin de ofrecerle a cada segmento de la población el servicio que necesita.

Los vagones de largo trayecto tendrán maleteros, cafetería y baños, mientras que los metropolitanos no, pero sí tendrán espacios incluso para llevar “bultos” que pueden ser bolsas de mandado; todo será de acceso universal.

En el caso de la urbe regia, el tramo será de 49 kilómetros y se estima que el trayecto será de 47 minutos, en promedio; su construcción iniciará el 9 de marzo próximo.

En entrevista con El Horizonte, el titular de la Unidad de Economía, Información y Regulación Ferroviaria del gobierno federal, Álvaro Madrigal Montes de Oca, señaló que el también conocido como el Tren del Norte tiene el objetivo de transformar la movilidad del noreste mexicano.

“Estos trenes, aunque digamos que se han socializado como trenes interciudad, también van a atender una demanda muy local, y eso es algo bien importante, ¿por qué? Porque el objetivo es atender a la mayor cantidad de gente posible, no solamente a los viajes esporádicos que de pronto pueden hacerse entre Saltillo y Monterrey o de Monterrey a Nuevo Laredo, sino también viajes que todos los días hace mucha gente que son más metropolitanos o suburbanos".

“Por poner un ejemplo: viajes entre García y Monterrey, entre Santa Catarina y Monterrey, entre Ramos Arizpe y Saltillo, entre Derramadero y Saltillo, y lo mismo pasa en los trenes que se están construyendo en el Bajío o en el centro; entre San Juan del Río y Querétaro es un claro ejemplo”, dijo el funcionario.

En el caso de la urbe regia, el trayecto irá de la estación García a la de Santa Catarina, luego Monterrey Centro, que es la que estará en las avenidas San Jerónimo y Díaz Ordaz, y después en avenida Las Torres, en Escobedo, para seguir al norte de Nuevo León.

“Son viajes de todos los días y pues funcionará para las gentes que todas las mañanas van de un lado a otro dentro de una misma zona metropolitana, pero en las periferias, por llamarlo así. Entonces, vamos a tener esos dos tipos de servicios: unos, por llamarle más locales, regionales, y otros más de interciudad”, afirmó Madrigal.

El funcionario afirmó que el Tren del Golfo viajará a 200 kilómetros por hora (km/h), pero en el caso de las zonas urbanas, se está realizando un estudio.

Para hacerlo aún más funcional, el tren tendrá conexión en San Jerónimo con la Línea 4 del Metro que construye el gobierno del estado.

Madrigal señaló que el plan integral de trenes de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no solo traerá beneficios de movilidad, sino que incluso hasta inmobiliarios.

“Creo que los trenes en el norte del país, pero también en el centro y en el Bajío occidente, van a modificar totalmente la configuración de la movilidad local, regional e interurbana".

“Se van a gestar muchísimas ventajas para quienes todos los días nos movemos en transporte público e incluso va a tener repercusiones positivas en la economía, en el bienestar y hasta en temas inmobiliarios, me atrevería a decirlo; se va a reconfigurar cómo las urbes se desarrollan definitivamente”, expresó.

Inicia el 9 de marzo

El pasado 10 de septiembre, desde Palacio Nacional, la presidenta de México arrancó las obras del Tren del Golfo en Nuevo León con la presencia del gobernador, Samuel García.

Pero las licitaciones continuaron y uno de los concursos más relevantes corresponde al segmento 15A1, ubicado en la zona metropolitana de Monterrey.

El fallo de esta licitación está programado para el próximo 20 de febrero y, de acuerdo con el calendario preliminar, las obras iniciarán el 9 de marzo, según la licitación en línea.

Se contempla que todo el proyecto concluya en el 2028 y que el costo sea de $114,000 millones de pesos; para este año, se dispone de $14,000 millones.

“Digamos que van a hacer servicios diferenciados, y en buena medida también dependerá de cómo se vaya viendo la demanda; si vemos que realmente el servicio entre García y Escobedo que estamos considerando como local o regional debe extenderse a Ramos Arizpe, pues así será”, señaló Madrigal.

Hasta bolsas de mandado

El funcionario indicó que ya se están fabricando los 47 vagones que tendrá el Tren del Golfo.

En el caso de los metropolitanos, tendrán sus patios y talleres dentro de la ciudad.

Estos tendrán especificaciones de acceso universal y la gente podrá subir incluso con las bolsas de mandado.

“Ahorita estamos en el diseño del interior del tren, por llamarlo así; ya tuvimos esta etapa de diseño de tren para el Ciudad de México-Pachuca, y en ese ejemplo, claro que estábamos previendo bultos y demás con los que todas las personas viajamos con este tipo de etiquetas".

“La configuración del tren va a considerar esos espacios, pues que normalmente ya tiene el Metrorrey hasta en el Metro de la Ciudad de México, pues son requeridos por la gente".

“Subimos con ciertas cosas, entonces ya va a venir considerado, y los que son de largo alcance, pues claro que tienen maleteros y una distribución un tanto diferenciada, pues porque son unas horas también”, expresó.

Tren del Golfo... y Metropolitano

El Tren del Golfo servirá para dar servicio también en la zona metropolitana de Monterrey, pues contará con diferentes servicios, ya que se busca captar la mayor cantidad posible de pasajeros en todo el noreste mexicano.

Estas son las tres modalidades de servicio:

Interciudades: Será de largo alcance para viajar de ciudad a ciudad.

Metropolitano: Se podrá viajar exclusivamente dentro de las zonas urbanas, por ejemplo, entre Santa Catarina y Mty.

Cantidad de vagones: 47

Tipo de vagones:

Los de largo trayecto tendrán maleteros, cafetería y baños.

Los de uso metropolitano tendrán espacio para “bultos”.

Cantidad de personas a trasladar al año: 7.5 millones.

Duración de trayecto en zona urbana de Mty: 45 minutos.

Longitud en zona urbana: 49 kilómetros.

Comentarios