Nuevo León

Piden recoger urna abandonada o será arrojada a río en Monterrey

Autoridades eclesiásticas aseguraron que si los familiares no aparecen antes del 31 de enero, las cenizas serán retiradas del lugar

  • 22
  • Enero
    2026

Una situación “poco común” impresionó a los fieles de la Parroquia San Pedro Apóstol

A través de un aviso en Facebook a la comunidad, la iglesia ubicada en la colonia Terminal, en Monterrey, informó sobre el hallazgo de una urna con cenizas que fue abandonada en el templo, sin que hasta el momento nadie haya reclamado los restos.

El llamado advierte que los restos humanos tienen una fecha límite para permanecer en el recinto. 

Por disposición de las autoridades eclesiásticas, si los familiares no aparecen antes del 31 de enero, las cenizas serán retiradas del lugar.

De acuerdo con el mensaje difundido por la parroquia, el reglamento canónico establece que las cenizas deben descansar en un nicho sagrado o panteón, y no permanecer abandonadas en las áreas comunes del templo y vaciadas en un río, sin especificar cuál.

“Cómo ya se ha avisado en algunas misas alguien dejo unas cenizas aquí en el templo, no tiene nombre ni nadie sabe quién las llevo”, escribió Monseñor Rodolfo Vilarreal.

“Las cenizas no deben de estar en el Templo, deben ser depositadas en un nicho en algún panteón o en alguna parroquia que tenga nichos... Les pedimos que si alguien conoce a los familiares de estás cenizas les digan que pasen por ellas, si no por orden de Monseñor estarán ahí solo hasta el día último de Enero y después si nadie las reclama será llevada a vaciar la urna en un río... Esperemos que pasen por ellas”.

Buscan a los familiares 

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida, ya que la urna no cuenta con placa de nombre ni documentos que faciliten su identificación. 

Tampoco se tiene registro de la fecha exacta en que el objeto fue dejado en el templo, ubicado en la calle Álvaro Obregón 1201.

La comunidad parroquial espera que, con la difusión, los deudos acudan a recoger la urna para darle una sepultura digna conforme a sus creencias.

Ubicación de la Parroquia:

  • Nombre: San Pedro Apóstol.
  • Dirección: Álvaro Obregón 1201, Col. Terminal, Monterrey.
  • Plazo límite: 31 de enero de 2026.

