fuga_aguas_negras_tamauliupas_064555f0d9
Tamaulipas

Fuga de aguas negras daña pavimento en la colonia Pedro J. Méndez

Este hundimiento no cuenta con señalamientos preventivos, por lo que temen que pueda registrarse algún accidente con alguni de los residentes

Vecinos de la colonia Pedro J. Méndez denunciaron una fuga de aguas negras en la calle 3ª, esquina con César López de Lara, la cual ya ha provocado daños visibles en el pavimento y representa un riesgo para quienes transitan por la zona.

Residentes denunciaron afectación desde hace meses

De acuerdo con los habitantes del sector, el problema fue reportado a las autoridades desde hace un par de meses; sin embargo, hasta el momento no han acudido a atender la situación, lo que ha permitido que la fuga se agrave con el paso del tiempo.

Señalaron que la falta de atención ha ocasionado el deterioro de calles aledañas, ya que el agua contaminada se ha extendido y ha debilitado la superficie vial, generando hundimientos y afectaciones en el asfalto.

Indicaron que el hundimiento no cuenta con señalamientos preventivos, por lo que temen que pueda registrarse algún accidente, especialmente durante la noche o en condiciones de poca visibilidad.

Ante esta situación, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan de manera urgente la fuga y realicen las reparaciones necesarias antes de que el daño sea mayor.

