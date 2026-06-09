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Nuevo León

Aplicarán carril reversible por Mundial 2026 en zona de Fundidora

Monterrey contempla un carril reversible sobre Madero y cierres viales en los alrededores de Fundidora para agilizar la movilidad durante eventos del torneo

  • 09
  • Junio
    2026

Con el objetivo de agilizar la vialidad en los alrededores del Parque Fundidora durante las actividades masivas en la Copa Mundial FIFA 2026, la Dirección de Tránsito de Monterrey contempla la implementación de un carril reversible.

Esta medida operativa se habilitará desde el cruce de la avenida Pablo A. de la Garza y la avenida Madero, y su aplicación se determinará de manera flexible con base en el comportamiento y la carga del tránsito vehicular que se registre en la zona.

De acuerdo con el plan vial, los automovilistas que transiten por la avenida Madero frente al Parque Fundidora serán desviados hacia el norte por la avenida Pablo A. de la Garza, para posteriormente incorporarse a la avenida Colón en dirección al oriente.

Con esta estrategia se impedirá el acceso directo de vehículos particulares al recinto, priorizando la movilidad peatonal y la seguridad de los asistentes.

Como parte del mismo operativo, el municipio contempla el cierre total a la circulación de la calle Nueva Rosita, en el tramo comprendido entre las avenidas Colón y Madero.

“Estas acciones forman parte del operativo que el municipio de Monterrey mantendrá durante las actividades a realizarse en la zona por el Mundial de Futbol FIFA 2026”, informó el municipio regio.

Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía y a los automovilistas en general a evitar transitar por este sector si no es estrictamente necesario, a fin de prevenir congestionamientos viales.

Asimismo, se recomendó a quienes proyecten acudir a los eventos conmemorativos de la justa deportiva optar preferentemente por el uso del transporte público para trasladarse a la zona.


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