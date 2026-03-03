Apoya bancada de Morena a Waldo en caso de Karina Barrón
La diputada Grecia Benavides fue quien, a pesar de querer no entrar en detalles, dijo que desde Morena el senador tiene el apoyo de todos los diputados
- 03
-
Marzo
2026
La diputada local del PRI, Lorena de la Garza, pidió que se respete el estado de derecho en el caso de Karina Barrón y Waldo Fernández.
En entrevista, la diputada dijo que hay una investigación en curso y se debe dejar trabajar a las autoridades y que, por su parte, el PRI será respetuoso ante lo que decida la autoridad.
“Yo no quisiera perjudicar a ninguno de los involucrados y sobre todo en temas que han lastimado tanto a muchas familias; esto es una investigación que está en curso. Si bien solamente hemos conocido públicamente una parte de la historia, me parece que lo más importante va a ser lo que la propia autoridad responda; tenemos que ser respetuosos del estado de derecho de nuestras instituciones".
“Yo sé que para muchos es difícil, pero hay que confiar en las autoridades y que las autoridades hagan su trabajo apegado a derecho, cuidando el principio de presunción de inocencia al que todos los mexicanos tenemos derecho, pero haciendo un trabajo y una investigación apegada a derecho”, agregó Lorena de la Garza.
Por su parte, la bancada local de los diputados de Morena expresó su apoyo incondicional al senador Waldo Fernández en este caso y aseguró que no hay tintes políticos detrás de todo.
“Nosotros respaldamos al senador y quiero decirlo claramente; obviamente la ciudadanía puede decir que tiene tintes políticos y no es así, por eso hemos sido muy respetuosos de no opinar de la investigación.
“Quiero dejar en claro que es una investigación en donde ella está y el sábado sabremos si está imputada o no”, dijo Grecia Benavides.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas