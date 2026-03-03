Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_03_at_14_23_06_ed925d5b68
Nuevo León

Apoya bancada de Morena a Waldo en caso de Karina Barrón

La diputada Grecia Benavides fue quien, a pesar de querer no entrar en detalles, dijo que desde Morena el senador tiene el apoyo de todos los diputados

  • 03
  • Marzo
    2026

La diputada local del PRI, Lorena de la Garza, pidió que se respete el estado de derecho en el caso de Karina Barrón y Waldo Fernández.

En entrevista, la diputada dijo que hay una investigación en curso y se debe dejar trabajar a las autoridades y que, por su parte, el PRI será respetuoso ante lo que decida la autoridad.

“Yo no quisiera perjudicar a ninguno de los involucrados y sobre todo en temas que han lastimado tanto a muchas familias; esto es una investigación que está en curso. Si bien solamente hemos conocido públicamente una parte de la historia, me parece que lo más importante va a ser lo que la propia autoridad responda; tenemos que ser respetuosos del estado de derecho de nuestras instituciones".

“Yo sé que para muchos es difícil, pero hay que confiar en las autoridades y que las autoridades hagan su trabajo apegado a derecho, cuidando el principio de presunción de inocencia al que todos los mexicanos tenemos derecho, pero haciendo un trabajo y una investigación apegada a derecho”, agregó Lorena de la Garza.

Por su parte, la bancada local de los diputados de Morena expresó su apoyo incondicional al senador Waldo Fernández en este caso y aseguró que no hay tintes políticos detrás de todo.

“Nosotros respaldamos al senador y quiero decirlo claramente; obviamente la ciudadanía puede decir que tiene tintes políticos y no es así, por eso hemos sido muy respetuosos de no opinar de la investigación.

“Quiero dejar en claro que es una investigación en donde ella está y el sábado sabremos si está imputada o no”, dijo Grecia Benavides.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_02_at_4_24_55_PM_c8114c5451
Dictan prisión preventiva a Karina Barrón tras audiencia
EH_UNA_FOTO_2026_02_02_T132719_238_d052b8a02c
Rusia exige a EUA liberar a Maduro y a su esposa
EH_UNA_FOTO_f62da89a93
Apoya Miguel Herrera a latinos en EUA; pide protestas pacíficas
publicidad

Últimas Noticias

Glen_Zambrano_d207dc19d3
Dejan en manos de la ASE auditar a Reforestación Extrema
Whats_App_Image_2026_03_04_at_5_21_22_PM_5b2a5f81d0
Pequeños comercios esperan derrama de más de $60,000 mdp
choque_en_arteaga_a3cfc16c83
Aparatoso choque de tráileres provoca incendio en Arteaga
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×