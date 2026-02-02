Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_02_02_T132719_238_d052b8a02c
Internacional

Rusia exige a EUA liberar a Maduro y a su esposa

El Ministerio de Exteriores de Rusia instó a Estados Unidos a liberar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, tras su captura en enero

  • 02
  • Febrero
    2026

El Ministerio de Exteriores de Rusia instó este lunes a las autoridades de Estados Unidos a liberar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero de 2026 durante una operación militar.

En un comunicado oficial, el gobierno ruso aseguró que Maduro es el “presidente legítimamente electo de un país soberano” y urgió a Washington a reconsiderar su postura y permitir su liberación inmediata.

Apoyo inquebrantable a Caracas

Rusia reafirmó su apoyo “incondicional” a las autoridades constitucionales de Venezuela y enfatizó el derecho del país latinoamericano a determinar su propio destino sin intervención externa, en referencia a los acontecimientos ocurridos tras la captura de Maduro.

El comunicado también subrayó la voluntad de Moscú de continuar una cooperación estrecha con Caracas y respaldar la unidad política interna en Venezuela, a pesar de la actual crisis.

EH UNA FOTO - 2026-02-02T132602.224.jpg

Contexto de tensiones internacionales

La captura de Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos se produjo en el marco de una acción militar declarada por Washington como necesaria para enfrentar presuntos delitos de narcotráfico y otros cargos contra el mandatario venezolano.

Ese operativo ha generado críticas globales y llamados al respeto del derecho internacional.

Organismos internacionales como la ONU también han advertido que la situación podría sentar un “precedente peligroso” si se interpreta como una violación de normas internacionales, mientras que diplomáticos rusos califican la acción de Estados Unidos como una agresión que deteriora las relaciones globales.

Además de la petición formal para liberar a Maduro, Moscú ha indicado que mantendrá relaciones diplomáticas y proyectos con Venezuela, a pesar de la actual crisis política en el país caribeño y las tensiones con Washington.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_06_T132439_021_e853ef9955
EUA elimina acusación contra Maduro por Cártel de los Soles
bb26ee9af60135c1606bd30eddee4a9b526ae839_fd6931bb74
Chavistas exigen a Trump la liberación de Maduro y su esposa
deportes_venezuela_beisbol_19e2ab4aa3
El Beisbol en Venezuela volverá el próximo 7 de enero
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_03_at_7_30_04_PM_133d11d8f2
Entregan en U-ERRE la primera medalla Laynez Potisek
8d338c133c764561d128f5697322eec833fdcce8_1afb67c0cd
Trump y Petro sellan deshielo diplomático en la Casa Blanca
Whats_App_Image_2026_02_03_at_6_07_20_PM_1f42dd8a19
Semáforo del Agua analizará escenario hídrico para 2026
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
AP_26032707387390_fccafff5b1
Conoce a todos los ganadores de los Premios Grammy 2026
publicidad
×