Rusia exige a EUA liberar a Maduro y a su esposa

El Ministerio de Exteriores de Rusia instó este lunes a las autoridades de Estados Unidos a liberar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero de 2026 durante una operación militar.

En un comunicado oficial, el gobierno ruso aseguró que Maduro es el “presidente legítimamente electo de un país soberano” y urgió a Washington a reconsiderar su postura y permitir su liberación inmediata.

Apoyo inquebrantable a Caracas

Rusia reafirmó su apoyo “incondicional” a las autoridades constitucionales de Venezuela y enfatizó el derecho del país latinoamericano a determinar su propio destino sin intervención externa, en referencia a los acontecimientos ocurridos tras la captura de Maduro.

El comunicado también subrayó la voluntad de Moscú de continuar una cooperación estrecha con Caracas y respaldar la unidad política interna en Venezuela, a pesar de la actual crisis.

Contexto de tensiones internacionales

La captura de Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos se produjo en el marco de una acción militar declarada por Washington como necesaria para enfrentar presuntos delitos de narcotráfico y otros cargos contra el mandatario venezolano.

Ese operativo ha generado críticas globales y llamados al respeto del derecho internacional.

Organismos internacionales como la ONU también han advertido que la situación podría sentar un “precedente peligroso” si se interpreta como una violación de normas internacionales, mientras que diplomáticos rusos califican la acción de Estados Unidos como una agresión que deteriora las relaciones globales.

Además de la petición formal para liberar a Maduro, Moscú ha indicado que mantendrá relaciones diplomáticas y proyectos con Venezuela, a pesar de la actual crisis política en el país caribeño y las tensiones con Washington.

