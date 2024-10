Aprueban presupuesto del Congreso, pero no el de la ASE

“Al ver que viene un incremento del 100%, la pregunta era en ¿qué se iba a gastar? y si no sabemos ¿para qué quieren un presupuesto con un incremento del 100%? pues nuestro voto claramente fue en abstención en Cocri y en contra en el pleno, porque al no saber, no les vamos a dar un cheque en blanco ni al Ejecutivo ni nadie más”, dijo Miguel Flores.