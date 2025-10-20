Asegura MC Nuevo León que no harán alianza incongruente

Ante el rompimiento de la alianza PRI-PAN y los rumores de la unión de este último con Movimiento Ciudadano (MC) en Nuevo León, el líder estatal de MC, Baltazar Martínez, aseguró que no harán una alianza incongruente en las próximas elecciones.

En entrevista, el líder emecista indicó que, aunque aún no son tiempos electorales y no cierran posibilidades a nada, lo que sí tienen claro es que unirse con el PAN sería incongruente, ya que han sido los principales críticos del actual gobierno encabezado por Samuel García.

“Yo creo que no se ve por ahí la vía; nosotros nos vemos fuertes como movimiento solos, sin alianzas, y nunca haríamos una alianza incongruente porque eso nos afectaría directamente".

“Nosotros nos sentimos sólidos y bien, trabajando en nuestro proyecto de Movimiento Ciudadano y encaminándonos a los retos que nos vienen en el 2027 de esa manera”, dijo Baltazar Martínez.

Por su parte, la diputada Itzel Castillo del PAN y presidenta del Congreso indicó que su partido a nivel nacional no habló sobre una alianza con MC.

“En ningún momento dijo alianza con PRI, dijo que no habrá ninguna alianza y se ha escuchado una supuesta alianza con Movimiento Ciudadano, pero no dijo ningún partido, dijo que pondrán por encima siempre al Partido Acción Nacional (PAN) porque tenemos que regresar a nuestra historia.

“Pero nosotros vamos a estar abiertos a todos aquellos que quieran hacer algo por México”, dijo Itzel Castillo.

Así mismo, Heriberto Treviño, coordinador del PRI, indicó que la alianza del PRI-PAN ha funcionado en Nuevo León y buscarán que esto continúe.

“Nosotros llegamos a tener 21 diputados junto con ellos (el PAN) y seguiremos haciendo equipo con ellos, porque así llegamos y ganamos una elección en alianza y hablando de lo que hacemos en el legislativo en Nuevo León y ustedes lo han visto, seguiremos construyendo siempre por el estado”, dijo Heriberto Treviño.

En otro sentido, el coordinador de Morena, Mario Soto, indicó que la alianza entre el PRI y el PAN es simplemente porque no pueden en las elecciones por sí solos.

“Vemos a una dirigencia estatal panista totalmente entregada al PRI, no hay relevo generacional, nueva formación de cuadros y están a merced del alcalde de Monterrey (Adrián de la Garza) y dirigentes priistas en lugar de establecer una agenda propia; ya saben ellos cómo les va a ir".

“Pero eso sí, en el 2027, vayan o no vayan en alianza, les vamos a ganar”, agregó Mario Soto.

Comentarios