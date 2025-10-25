Aseguran más de 14 mil autopartes en negocio de Monterrey
Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones aseguraron más de 14 mil autopartes durante un cateo realizado en un negocio ubicado en centro de Monterrey
Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones aseguraron más de 14 mil autopartes durante un cateo realizado en un negocio ubicado en el centro de Monterrey.
El operativo se llevó a cabo en un establecimiento situado sobre la avenida Colón, cerca del cruce con Pablo A. de la Garza, donde los agentes localizaron y decomisaron un total de 14,075 piezas automotrices.
Entre los artículos confiscados se encontraban espejos laterales, retrovisores, tapas, baterías y diversos accesorios de distintas marcas y modelos.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el origen de las piezas.
