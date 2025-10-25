Cerrar X
wregdvrg_4f52ddc63f
Nuevo León

Aseguran más de 14 mil autopartes en negocio de Monterrey

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones aseguraron más de 14 mil autopartes durante un cateo realizado en un negocio ubicado en centro de Monterrey

  • 25
  • Octubre
    2025

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones aseguraron más de 14 mil autopartes durante un cateo realizado en un negocio ubicado en el centro de Monterrey.

El operativo se llevó a cabo en un establecimiento situado sobre la avenida Colón, cerca del cruce con Pablo A. de la Garza, donde los agentes localizaron y decomisaron un total de 14,075 piezas automotrices.

Entre los artículos confiscados se encontraban espejos laterales, retrovisores, tapas, baterías y diversos accesorios de distintas marcas y modelos.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el origen de las piezas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Fotos_ayuda_4_f9a11e1918
Apoya Igualdad e Inclusión a familias afectadas por incendios
EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana
cb2e9f3d_465a_4424_b580_17790639a0be_a411d3e4cc
Aseguran cámara de videovigilancia irregular en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

G4_J9hno_XUAABE_q_68ceb775a0
¡Con frío al Clásico! Cruz Azul derrota por 2-0 a Rayados
Huracan_Melissa_108e12b050
Melissa se convierte en huracán de categoría 3
ine_c408a82588
INE desmiente haber sufrido hackeo de su sistema
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
UANL_12_9a8816e0b3
Logo de regio llega a Coldplay y al jersey del Barcelona
publicidad
×