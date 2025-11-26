Cerrar X
rfsrgs_015776350c
Nuevo León

Aseguran que finanzas del estado seguirán en verde aún con deuda

El Tesorero del Estado, Carlos Garza, aseguró que las finanzas de Nuevo León seguirán sanas a pesar de las deudas solicitadas

  • 26
  • Noviembre
    2025

El Tesorero del Estado, Carlos Garza, aseguró que, a pesar de las deudas que se han solicitado por parte del actual gobierno, las finanzas seguirán sanas. 

Durante su intervención en la glosa del cuarto informe de Gobierno, Garza Ibarra indicó que actualmente todos los indicadores financieros están en verdes y seguirán de dicha manera si es que los diputados llegan a aprobar los $14,000 millones de pesos de financiamiento que solicitaron para el 2026. 

“Hemos logrado estar en verde y con antelación le digo que el próximo año vamos a estar en verde también. “Es decir, eso ya lo tenemos garantizado o sabemos que las finanzas están bien y vamos a seguir estando en verde”, dijo Carlos Garza. Agregó que el monto de deuda que están solicitando se puede sostener, ya que la capacidad financiera del estado ha mejorado.

“Nuestra capacidad financiera ha mejorado porque tenemos más ingresos que hacen que nuestra deuda se vea más chica; sí, el saldo crece, es evidente, eso no lo vamos a negar, pero dentro de la proporción con el ingreso, la deuda es más pequeña; es como aquel que recibe un aumento de su sueldo, pues tiene más capacidad de contratar financiamiento”, agregó el Tesorero.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_27_at_9_44_46_PM_a06e46d113
Realizan operativo contra comercio informal  en la Macroplaza
nl_transmetro_15b70edfa4
Integra IMA transporte público de Nuevo León a app
4990454576221719405_753fd45429
Inicia Congreso para reflexionar sobre igualdad en infancia
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_26_at_2_23_19_PM_68dc89c4c3
Estas son las ciudades más bellas según las matemáticas
Whats_App_Image_2025_11_27_at_10_25_27_PM_28be301c00
Juan Ramón de la Fuente pide licencia temporal en SRE
AP_25332123354073_4cc3675e75
Dallas superan 31-28 a Kansas en Día de Acción de Gracias
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
nl_monterrey_7f864db02d
Invierno seco en NL amenaza abasto de agua
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
publicidad
×