Asesinan a golpes a mujer en colonia Mitras Poniente en García

Una mujer fue encontrada sin vida, presuntamente asesinada a golpes, al interior de una vivienda de la colonia Mitras Poniente, en García.



El cuerpo, según trascendió, estaba en la sala cubierto con una bolsa y una cobija.

Una fuente reveló que tras el hallazgo se detuvieron a tres personas: una mujer y dos hombres, entre ellos la pareja sentimental de la fallecida.

Todos estaban al interior del domicilio, junto al cadáver.

De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, la víctima y su pareja estaban conviviendo e ingiriendo bebidas alcohólicas durante la noche del viernes y madrugada del sábado.

Posteriormente se escuchó una discusión a gritos durante varios minutos.

Por la tarde, elementos municipales recibieron el reporte de un persona sin vida, por lo que se desplegaron y encontraron la escena.

Fue sobre la calle Pino, en el sector Cedral, donde ocurrió la localización del cuerpo.

Extraoficialmente se dijo que la mujer arrestada sería familiar de la víctima, sin embargo, la autoridad aún indaga la relación.

