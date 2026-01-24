Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_24_at_5_47_56_PM_388d03d65d
Nuevo León

Asesinan a golpes a mujer en colonia Mitras Poniente en García

Una mujer fue encontrada sin vida dentro de una casa en García; presentaba signos de golpes y por el caso fueron detenidas tres personas, incluida su pareja

  • 24
  • Enero
    2026

Una mujer fue encontrada sin vida, presuntamente asesinada a golpes, al interior de una vivienda de la colonia Mitras Poniente, en García.
 
El cuerpo, según trascendió, estaba en la sala cubierto con una bolsa y una cobija.

Una fuente reveló que tras el hallazgo se detuvieron a tres personas: una mujer y dos hombres, entre ellos la pareja sentimental de la fallecida.

Todos estaban al interior del domicilio, junto al cadáver.

De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, la víctima y su pareja estaban conviviendo e ingiriendo bebidas alcohólicas durante la noche del viernes y madrugada del sábado.

Posteriormente se escuchó una discusión a gritos durante varios minutos.

Por la tarde, elementos municipales recibieron el reporte de un persona sin vida, por lo que se desplegaron y encontraron la escena.

Fue sobre la calle Pino, en el sector Cedral, donde ocurrió la localización del cuerpo.

Extraoficialmente se dijo que la mujer arrestada sería familiar de la víctima, sin embargo, la autoridad aún indaga la relación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

samuel_garcia_clases_flexibles_bajas_temperaturas_b1affd6a55
Aplican medidas de flexibilidad escolar por frío en Nuevo León
declaran_estado_emergencia_tormenta_invernal_eua_d0ef6acdf7
Declaran estado de emergencia por tormenta invernal en EUA
Sheinbaum_5ab4246ade
México siempre será libre, independiente y soberano: Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

inter_obama_mineapolis_80b1cee4c5
Los Obama critican a Trump por tiroteos de ICE en Mineápolis
Manchester_united_2026_arsenal_12a11b897d
Manchester United gana por segunda vez consecutiva ante Arsenal
inter_mark_carney_a1ed7e6630
Canadá no firmará acuerdo con China tras amenazas de Trump
publicidad

Más Vistas

tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
Whats_App_Image_2026_01_24_at_10_32_29_1_7ed55fee1f
Salud alerta por sarampión y refuerza vacunación en Nuevo León
Emma_Watson_Tigres_f82407ab21
¿Traerá magia? Tigres Femenil ficha a Emma Watson
publicidad
×