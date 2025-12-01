Cerrar X
Tamaulipas

Aumentan los casos de SIDA en Reynosa durante 2025

Autoridades de salud reportan un aumento preocupante de casos de SIDA en Reynosa; 1,450 pacientes están en tratamiento y 162 nuevos diagnósticos se registraron

  01
  Diciembre
    2025

En pleno 2025 y en una época donde la información médica es más accesible que nunca, las cifras relacionadas con los contagios de SIDA en Reynosa continúan en aumento.

Las estadísticas más recientes, dadas a conocer por las autoridades de salud, han sido catalogadas como alarmantes, debido al incremento sostenido de nuevos diagnósticos.

La responsable del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención de SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), Dra. Juanita Díaz, informó que actualmente 1,450 pacientes se encuentran en tratamiento activo dentro de la plataforma del centro.

08a30e46-8445-47d6-95bc-7e5eec083395.jfif

“Nosotros tenemos 1,450 pacientes en tratamiento en nuestra plataforma, que son los que vienen, consultan y se van con su medicamento, y en este año se han detectado ya 162 casos, de los cuales ya fueron notificados y están recibiendo su tratamiento”, explicó.

El SIDA se transmite por contacto sexual, vía sanguínea o de madre a hijo durante el embarazo, pero en Reynosa la principal vía de contagio sigue siendo la sexual. La doctora advirtió que la falta de protección continúa siendo el detonante más común.

“La más frecuente es la vía sexual; entonces, el hecho de no utilizar métodos de barrera, como lo son el condón femenino o masculino, es lo que conlleva a que aumente este tipo de contagios”, detalló.

De acuerdo con los registros del CAPASITS, el 80% de los casos corresponde a hombres, aunque se estima que la cifra real podría ser mayor debido al estigma social que aún persiste.

Muchas personas evitan hacerse la prueba por miedo al rechazo o a que sus prácticas sexuales sean descubiertas, lo que provoca que continúen transmitiendo el virus sin saberlo.

74572d51-b6c4-43a4-9130-a8110fe62215.jfif

La Dra. Díaz recordó que todo paciente diagnosticado con VIH debe iniciar tratamiento antirretroviral de inmediato, lo que permite controlar la carga viral hasta volverla indetectable.

“Todo paciente que es diagnosticado con VIH inicia tratamiento retroviral inmediatamente. A los seis meses de tratamiento deben estar indetectables. No quiere decir que ya no tengan el virus, sino que la cantidad es muy pequeña y eso evita el contagio. Las personas que no han sido diagnosticadas ni acuden a hacerse una prueba son quienes siguen contagiando”, advirtió.

0ffb7867-f2c7-4b35-9179-e615196d7acd.jfif

Ante la situación, algunas empresas —principalmente maquiladoras donde se han detectado múltiples casos— han comenzado a realizar pruebas gratuitas a sus trabajadores.

El objetivo es detectar a tiempo y facilitar que la Secretaría de Salud dé seguimiento médico sin costo a los empleados que resulten positivos.

La doctora hizo un llamado directo a la población, especialmente a quienes mantienen múltiples parejas sexuales, a realizarse pruebas de manera periódica.

“Si sabes que tienes múltiples parejas, hay que venir para hacerse la prueba de perdido dos veces al año”, recomendó.

Las autoridades sanitarias reiteraron la urgencia de crear conciencia sobre la prevención, el uso de métodos de protección y la importancia de la detección temprana para contener el avance de esta enfermedad en la ciudad.

 

 


Comentarios

