Coahuila

Piden reforzar cuidados de niños en últimos días de vacaciones

Autoridades exhortaron a extremar precauciones en el hogar, al advertir que los menores pasan más tiempo en casa y aumentan los riesgos de accidentes

  • 30
  • Diciembre
    2025

Con la llegada del Año Nuevo, muchas personas regresan a sus actividades laborales, mientras que niñas y niños aún disfrutan de algunos días más de vacaciones escolares. Ante este escenario, autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a madres, padres y cuidadores a extremar precauciones en el hogar, ya que al permanecer más tiempo en casa los menores pueden estar expuestos a diversos riesgos y accidentes.

Francisco Martínez Ávalos, representante de Protección Civil en Saltillo, recomendó mantener fuera del alcance de los pequeños cualquier líquido o sustancia que pueda resultar peligrosa, como productos de limpieza, químicos o recipientes con líquidos calientes. Asimismo, sugirió evitar que los menores permanezcan en la cocina sin supervisión, ya que es uno de los espacios donde con mayor frecuencia se registran accidentes domésticos.

El funcionario recordó que un pequeño descuido puede tener consecuencias graves, por lo que es fundamental no perder de vista a los niños en ningún momento. Finalmente, invitó a las familias a disfrutar de estos días en casa con responsabilidad, priorizando la seguridad de los menores para prevenir incidentes y garantizar un regreso a clases sin contratiempos.


