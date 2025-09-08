Cerrar X
Nuevo León

Auto arrastrado queda varado en canal medular de Monterrey

El vehículo, en el que viajaba una pareja que fue rescarada, quedó recargado cerca de un árbol que impidió que continuara siendo arrastrado

  • 08
  • Septiembre
    2025

A más de 300 metros del punto donde una joven pareja fue rescatada tras ser arrastrada por la corriente del Canal Medular, el automóvil en el que viajaban quedó varado en medio del cauce, rodeado de maleza, ramas y escombros.

Se trata de un Nissan Versa en color azul, que terminó detenido a mitad del canal, entre hierba crecida, ramas y restos arrastrados por las fuertes lluvias registradas en la zona metropolitana.

El vehículo quedó recargado cerca de un árbol que impidió que continuara siendo arrastrado. A simple vista, se observaban las ventanillas laterales abiertas y el parabrisas completamente destrozado.

El auto fue localizado entre las calles Ocaso y Camino de la Pradera, muy cerca de la Preparatoria Técnica Pablo Livas de la UANL.

Te puede interesar: Rescatan a pareja y policía arrastrados por la corriente

La pareja ya fue identificada como Erick, de 19 años, y Debanhi, de 20, circulaba por la calle Ocaso e intentó cruzar el Canal Medular, pero la corriente los sorprendió y arrastró varios metros. 

Vecinos de la colonia Barrio del Prado fueron los primeros en intentar rescatarlos. Más tarde, Fuerza Civil se sumó a las maniobras, aunque uno de sus elementos también fue jalado por el agua cuando la cuerda de apoyo se rompió. 

El operativo concluyó con la intervención de Protección Civil de Monterrey y del Estado, quienes lograron sacar a la pareja en medio de la fuerte corriente. 

Autoridades precisaron que ambos jóvenes estaban en estado de shock al momento de ser rescatados. Hasta ahora no se ha informado de manera oficial su paradero o condición de salud.

auto-varado-canalon1.jpeg


