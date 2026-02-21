Podcast
Nuevo León

¿Cómo denunciar un auto abandonado en Monterrey?

Ciudadanos pueden llamar al 911 o 072 para retirar autos en abandono y evitar riesgos sanitarios y de seguridad en la ciudad

  • 21
  • Febrero
    2026

En Monterrey, la presencia de vehículos abandonados en colonias y espacios públicos se ha convertido en un problema creciente que impacta la imagen urbana y representa riesgos sanitarios y de seguridad.

De acuerdo con el Artículo 130 del Reglamento Homologado de Tránsito, un automóvil puede ser considerado en estado de abandono cuando permanece varios días en el mismo sitio y presenta características como llantas ponchadas, vidrios rotos o señales evidentes de vandalismo y deterioro extremo.

Estos criterios permiten a la autoridad sustentar cualquier intervención.

Para reportar estas unidades, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al 072, línea de atención municipal. Tras recibir el aviso, personal especializado acude al punto señalado para verificar las condiciones del vehículo y determinar si procede alguna acción.

Una vez confirmado el abandono, se coloca una notificación oficial en la unidad, otorgando un plazo de 24 horas al propietario para retirarla. En caso de incumplimiento, el automóvil es remolcado por grúa al lote oficial, donde se inicia el procedimiento correspondiente para su eventual recuperación.

Las autoridades municipales exhortaron a la población a colaborar con los reportes, con el objetivo de fortalecer el orden y la seguridad en la ciudad.

¿Cómo reportar un vehículo abandonado?

  • Llamar al 911
  • Marcar al 072 (Atención Ciudadana de Monterrey)
  • Proporcionar ubicación exacta y características del vehículo
  • Esperar verificación por parte de personal municipal

Comentarios

Etiquetas:
