INFO_7_DOS_FOTOS_29e12d2efc
Nuevo León

Cae hombre por conducir auto con reporte de robo en San Pedro

Un hombre identificado como Víctor 'N', de 39 años, fue detenido en San Pedro Garza García por conducir un vehículo Nissan Sentra con reporte de robo

  • 02
  • Febrero
    2026

Un hombre fue detenido luego de ser sorprendido conduciendo un vehículo con reporte de robo, durante labores de vigilancia e inteligencia realizadas en el municipio de San Pedro Garza García.

Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Arcángeles, donde elementos policiacos detectaron un automóvil Nissan Sentra en color blanco que circulaba con vidrios polarizados, situación que derivó en su revisión.

Al verificar el estatus de la unidad, se confirmó que contaba con reporte de robo, por lo que el conductor fue asegurado en el lugar. El hombre fue identificado como Víctor “N”, de 39 años, quien fue trasladado a las instalaciones del C2 municipal para continuar con las indagatorias correspondientes.

El detenido quedó a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación legal.


