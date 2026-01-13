Podcast
Nuevo León

Ferrocarril impacta auto y deja mujer lesionada en Monterrey

De acuerdo con autoridades, la conductora, al percatarse de la cercanía del tren, decidió acelerar el paso del vehículo para intentar ganarle el paso

  • 13
  • Enero
    2026

Una mujer identificada como Jessica Valdez Aguilar, de 43 años, resultó lesionada luego de impactarse con el tren al intentar ganarle el paso con su vehículo en el municipio de Monterrey.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida José María Luis Mora y Valentín Canalizo, en la colonia Garza Nieto.

De acuerdo con autoridades, la conductora, al percatarse de la cercanía del tren, decidió acelerar el paso del vehículo para intentar ganarle el paso; sin embargo, no lo logró y fue impactada.

Tras el choque, la lesionada fue valorada por paramédicos del centro regulador de urgencias médicas y posteriormente trasladada al Hospital Christus Muguerza Conchita para su atención médica.

Al lugar también acudieron elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Monterrey, Movilidad Monterrey, CRUM y Policía Regia.

La zona fue asegurada y Tránsito Municipal quedó a cargo del accidente, sin que se reportaran riesgos adicionales en el área.


