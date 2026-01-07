Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
VIOLENCIA_mujer_fd752685f1
Nuevo León

Reportan violencia contra mujer en Monterrey

Según la información de los testigos, la mujer de alrededor 25 años iba con su pareja en un auto Versa y comenzaron a discutir

  • 07
  • Enero
    2026

Tras una discusión, una mujer fue agredida por su pareja y tirada en la calle con sus maletas en la Colonia Del Prado en Monterrey.

Según la información de los testigos, la mujer de alrededor 25 años iba con su pareja en un auto Versa y comenzaron a discutir, a lo cual el hombre se detuvo y comenzó a bajar las maletas de la joven.

La pelea quedó captada en cámaras de seguridad de los vecinos y se observa que posterior a que la mujer sale del vehículo esta se cuelga de la puerta y el hombre que no ha sido identificado arrancó y al final ella queda tirada en el piso.

Al lugar ubicado en las calles Eucalipto y Palmera, arribaron elementos de la Cruz Roja y Policía de Monterrey, quienes atendieron a la mujer, la cual aseguró que antes de caer del vehículo el hombre también la había golpeado dentro del departamento que compartían.

La mujer fue trasladada a una unidad médica para ser atendida y aseguró que estaría presentando cargos en contra del agresor por violencia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mata_madre_coahuila_d9315584a9
Detienen a hombre por matar a su madre en Saltillo
muerte_menor_reynosa_7a4e7bd591
Consterna muerte de una menor de 3 años; investigan causa
melissa_barrera_wonder_woman_ab6250c43e
Suena Melissa Barrera, actriz regiomontana, para ser Wonder Woman
publicidad

Últimas Noticias

Bloqueo_juzgado_AHMSA_tramites_judiciales_4bcd326d53
Bloqueo a juzgado por AHMSA afecta trámites judiciales
Toman_obreros_AHMSA_Juzgado_Cuarto_Distrito_788e69d4ae
Toman obreros de AHMSA juzgado para exigir justicia
tik_tok_fifa_mundial_f6c46fcbf6
Anuncia FIFA alianza con TikTok para Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
publicidad
×