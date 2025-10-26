Cerrar X
Nuevo León

Ayuda NL a mujeres con transporte público gratuito: Miguel Flores

El apoyo consiste en un transporte público gratuito de 10:00 a 13:00 horas, el cual será accesible a través de la tarjeta del programa 'Ayudamos a las Mujeres'

  • 26
  • Octubre
    2025

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, anunció el apoyo dirigido a las mujeres de Nuevo León, que consiste en el servicio de transporte público gratuito de 10:00 a 13:00 horas, el cual será accesible a través de la tarjeta del programa “Ayudamos a las Mujeres”.

Flores Serna destacó el compromiso del Gobierno del Estado con el bienestar de las mujeres y sus familias al impulsar esta medida. 

"En Nuevo León, ayudamos a las mujeres porque sabemos que cuando una mujer tiene apoyo, toda su familia sale adelante. Por eso, además del incremento económico, impulsamos también el servicio de transporte gratuito de 10:00 a 13:00 horas para todas las mujeres que cuenten con la tarjeta”, expresó el secretario.

El funcionario subrayó que el propósito de esta acción es fortalecer la economía familiar y reconocer el esfuerzo diario de las mujeres, a quienes consideró una pieza fundamental en el desarrollo del estado.

“Todo esto tiene un propósito: fortalecer la economía de los hogares y reconocer el trabajo que las mujeres realizan todos los días. Desde el Gobierno del Estado, junto al gobernador Samuel García, con el respaldo de Mariana Rodríguez, la secretaria Martha Herrera y el secretario Daniel Acosta, seguiremos apoyándolas con todo”, afirmó.

Flores Serna enfatizó que este tipo de iniciativas reflejan la visión de un Nuevo León más justo, más vigoroso y con más oportunidades para todas y todos, donde la inclusión y la igualdad de oportunidades son pilares del desarrollo.

“Seguimos trabajando todos los días para que a las mujeres y a todo Nuevo León siempre les vaya mucho mejor”, concluyó el funcionario estatal.


