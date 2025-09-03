Cerrar X
Nuevo León

Ayudan mujeres policías de Escobedo a parto en casa

Elementos auxilian a mujer al aplicar los protocolos de emergencia necesarios para ayudarla a dar a luz a su bebé tras recibir un reporte de emergencia

  • 03
  • Septiembre
    2025

Elementos de policía de Escobedo ayudaron a una mujer que había entrado en labores de parto en un domicilio en la colonia San Miguel Residencial.

Fue a través de un reporte al C4 que las oficiales fueron alertadas, arribando rápidamente al lugar, encontraron a una joven que ya había roto fuente, por lo que solicitaron de manera urgente el apoyo de ambulancias. 

Mientras llegaba el auxilio, las policías Estrella de León y Sheyla Dávila brindaron atención a la madre. 

La elemento Estrella de León gracias a su preparación en enfermería, aplicó los protocolos de emergencia necesarios para resguardar la salud de la madre y su bebita.

Minutos más tarde, personal de la Cruz Roja llegó al lugar y apoyó a la joven quien dio a luz a una hermosa bebé por nombre Alexa.


