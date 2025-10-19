Cerrar X
84e4fe3c_273f_4c80_9db8_acc5cf52d781_9d5e637b97
Nuevo León

Ayudan con carrera Rosa Fuerte a mujeres sobrevivientes

El evento, organizado por Farmacias Benavides desde hace 11 años, se ha encargado de llevar ayuda a las mujeres sobrevivientes de esta enfermedad

  • 19
  • Octubre
    2025

Llegó el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Apenas salían los primeros rayos del sol y la carrera Rosa Fuerte ya arrancaba su onceava edición este año, en el municipio de San Pedro, con su circuito en Valle Oriente.

Otra carrera más, donde, bajo el lema “Vive fuerte, rosa fuerte”, cada zancada tuvo un propósito, y no solo el de llevar a cada corredor o corredora a la meta.

“La intención nunca ha sido hacer una carrera; la intención es hacer un evento que apoye a las guerreras que luchan contra el cáncer de mama”, dijo Mauricio González Luna, director general de Farmacias Benavides, quien se hizo presente en el evento, al igual que Senovia Noriega, directora general de Cruz Rosa A.B.P.

d52ebd4e-be1a-4d0e-9bab-5d68d75aa001.jfif

El evento, organizado por Farmacias Benavides desde hace 11 años, se ha encargado de llevar ayuda a las mujeres sobrevivientes de esta enfermedad, logrando recaudar más de 10 millones de pesos a lo largo de este tiempo. Recursos canalizados en cirugías reconstructivas y prótesis para más de mil quinientas mujeres sobrevivientes, con la ayuda de Cruz Rosa y la Fundación Alma.

La noble causa ha llevado a la carrera Rosa Fuerte a superar toda clase de expectativas y a seguir creciendo. Tan solo este año recibió a 3,900 corredores, logrando recaudar 1 millón 294 mil 590 pesos para ayudar a las mujeres.

264c3a79-53f5-4c58-9da8-0dae3e57fb52.jfif

“La verdad es que la comunidad está muy comprometida con esto; nuestros patrocinadores que nos apoyan también lo están. Este año fue récord de patrocinadores y participantes, así que estamos encantados de seguir haciendo este tipo de eventos”, mencionó González Luna. 

Entre aplausos, risas y camisetas rosadas, la carrera Rosa Fuerte volvió a recordarnos que la verdadera fuerza no está en los kilómetros… sino en quienes los corren por amor y esperanza.

07d90540-81f6-41c5-a8be-7738a3bb726e.jfif

Con información de Missael Dávila.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_13_at_2_16_19_PM_09238e0886
Cáncer detectado a tiempo no es sinónimo de muerte: especialista
EH_COLLAGE_12_55c1e8c2af
Estas artistas fueron diagnosticadas con cáncer de mama
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T145856_165_db186b19b1
Hospital Materno Infantil fomenta prevención de cáncer de mama
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_refrescos_221cbc5748
Subirán 30% los precios de refrescos por IEPS
finanzas_bancos_vector_616a7838cb
Inicia veto a financieras mexicanas en Estados Unidos
granja_eliminado_1_convertido_de_webp_21ef95736f
Carolina Ross es la primera eliminada de La Granja VIP
publicidad

Más Vistas

evw_0ffc34d10e
Nuevo León reconoce y apoya a operadores del transporte público
EH_UNA_FOTO_2025_10_18_T130905_515_265354a704
Rompe PAN con alianzas partidistas; termina la era del PRIAN
20251018_083116_e7ac4f7e97
Retira 'Leones en Acción' 40 toneladas de basura en el río
publicidad
×