Ayudan con carrera Rosa Fuerte a mujeres sobrevivientes

Llegó el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Apenas salían los primeros rayos del sol y la carrera Rosa Fuerte ya arrancaba su onceava edición este año, en el municipio de San Pedro, con su circuito en Valle Oriente.

Otra carrera más, donde, bajo el lema “Vive fuerte, rosa fuerte”, cada zancada tuvo un propósito, y no solo el de llevar a cada corredor o corredora a la meta.

“La intención nunca ha sido hacer una carrera; la intención es hacer un evento que apoye a las guerreras que luchan contra el cáncer de mama”, dijo Mauricio González Luna, director general de Farmacias Benavides, quien se hizo presente en el evento, al igual que Senovia Noriega, directora general de Cruz Rosa A.B.P.

El evento, organizado por Farmacias Benavides desde hace 11 años, se ha encargado de llevar ayuda a las mujeres sobrevivientes de esta enfermedad, logrando recaudar más de 10 millones de pesos a lo largo de este tiempo. Recursos canalizados en cirugías reconstructivas y prótesis para más de mil quinientas mujeres sobrevivientes, con la ayuda de Cruz Rosa y la Fundación Alma.

La noble causa ha llevado a la carrera Rosa Fuerte a superar toda clase de expectativas y a seguir creciendo. Tan solo este año recibió a 3,900 corredores, logrando recaudar 1 millón 294 mil 590 pesos para ayudar a las mujeres.

“La verdad es que la comunidad está muy comprometida con esto; nuestros patrocinadores que nos apoyan también lo están. Este año fue récord de patrocinadores y participantes, así que estamos encantados de seguir haciendo este tipo de eventos”, mencionó González Luna.

Entre aplausos, risas y camisetas rosadas, la carrera Rosa Fuerte volvió a recordarnos que la verdadera fuerza no está en los kilómetros… sino en quienes los corren por amor y esperanza.

Con información de Missael Dávila.

