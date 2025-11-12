Cerrar X
Nuevo León

‘Puntos naranjas’ ayudan a mujeres a pedir ayuda

Graciela Buchanan reconoció que los Puntos Naranjas no son espacios totalmente seguros, aunque permiten a las mujeres pedir ayuda en situaciones de riesgo

  • 12
  • Noviembre
    2025

En Nuevo León se han instalado ‘Puntos Naranjas’, los cuales, la Secretaría de las Mujeres, indicó que falta reforzarlos para que sean completamente seguros, pero ayudan a las mujeres a pedir ayuda.

Fue durante la glosa del cuarto informe de gobierno, en el Congreso del Estado, que la diputada del PAN, Cecilia Robledo cuestionó a la titular de la secretaría, Graciela Buchanan, sobre el funcionamiento de estos puntos, a lo cual subrayó que es una tarea del Instituto Estatal de las Mujeres y no de la secretaría, pero trabajarían en conjunto para reforzarlos.

“La estrategia de los puntos naranjas, no es de la Secretaría, es del Instituto Estatal de las Mujeres, coincido con lo que comenta usted, diputada, en cuanto que no son espacios seguros, son espacios en donde solamente se puede brindar un apoyo a una mujer que está en una situación de riesgo, pero de ninguna manera se puede garantizar que una mujer que llega un punto naranja está segura.

“Creo que el punto de estos es que sea donde puedan solicitar la ayuda telefónica o que se puedan quedar un rato, tendríamos que tener elementos de seguridad porque puede estar en algún riesgo y creo que el punto de que tiene el Instituto de los puntos naranjas es que tengan un lugar donde puedan solicitar la ayuda telefónica o que se puedan quedar un rato mientras están en una situación de riesgo", dijo Graciela Buchanan.

Según las cifras que brindó, se han registrado 24,000 llamadas de reportes de ayuda y se han tenido más de 200 intervenciones durante el último año.

Dentro del mismo tema, Buchanan invitó a las mujeres a denunciar todo tipo de acoso ya sea en un espacio público o privado, ya que las denuncias ayudan a la Secretaría a saber qué puntos reforzar para evitar que la violencia contra las mujeres continúe en aumento.


