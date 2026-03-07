‘Mujeres que ayudan, transforman e inspiran’ fomenta liderazgo

En el panel “Mujeres que ayudan, transforman e inspiran”, Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, destacó la importancia de continuar sensibilizándose sobre las causas feministas y promover que más mujeres accedan a puestos de liderazgo y decisión, transformando así la sociedad.

Un llamado a la unidad más allá de partidos

Acompañada del Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Rodríguez Cantú enfatizó que la lucha por los derechos de las mujeres no pertenece a un partido ni a un gobierno, sino que debe ser una causa que une a todas. Reconoció la labor de mujeres que día a día inspiran y ayudan a resistir y avanzar.

“Tenemos que unirnos para que todo lo que mencionamos siga y que no tenga que ver con un partido político, sino que sean luchas y causas que nos muevan a todas, que tengamos un mismo objetivo”, afirmó Rodríguez Cantú.

La funcionaria agregó que su rol le ha permitido acompañar a otras mujeres en la búsqueda de justicia y mantener el enfoque para que más mujeres asuman roles de liderazgo y decisión.

Gobernador resalta superar el machismo y fomentar la igualdad

Samuel García señaló que uno de los retos de la sociedad es superar el machismo que históricamente ha limitado el desarrollo de las mujeres. Destacó la integración de mujeres en su gabinete como estrategia para construir un estado más justo y con igualdad de oportunidades.

“Hicimos el mejor gabinete de la historia, tiene visión 360 porque tienen a las mujeres en la toma de decisiones. Hoy las mujeres pueden ser Gobernadoras, Presidentas, pueden ser todo, a pesar de los estereotipos que aún existen”, declaró el Gobernador.

García enfatizó la necesidad de continuar la lucha contra tabúes y prejuicios para que futuras generaciones vean la equidad como un objetivo alcanzable.

Saskia Niño de Rivera llama a ser disruptivas y dar ejemplo

La activista y cofundadora de Organización Reinserta, A.C., Saskia Niño de Rivera, agradeció la invitación al panel y exhortó a las mujeres a hacer las cosas de manera diferente, reflexionando sobre su papel dentro de la causa feminista más allá de conmemoraciones o marchas.

“Atrevámonos a ser disruptivas, a hacer las cosas diferentes… No podemos salir a marchar sabiendo que ejercemos violencia de género o estamos educando a nuestras hijas a que sean menos que un hombre”, enfatizó Niño de Rivera.

Panel comparte experiencias y legado de impacto social

Durante el panel, las invitadas respondieron preguntas sobre sus causas. Rodríguez Cantú busca dejar un legado que atienda la infancia en contacto con la violencia, ofreciendo oportunidades que eviten el abandono. Niño de Rivera, desde su experiencia, trabaja para comprender las causas de la violencia y construir un México en paz, equidad y bienestar.

Al cierre del evento, la Secretaría de las Mujeres, Graciela Buchanan, y la Presidente Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, Patricia Salazar, entregaron un reconocimiento a las panelistas por su labor y compromiso.





