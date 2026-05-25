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Nacional

Andrés López Beltrán deja Secretaría Organizacional de Morena

Afirmó que para esto presentó su balance de logros alcanzados durante su gestión en la dependencia, a lo largo de un año y siete meses de trabajo

  • 25
  • Mayo
    2026

Andrés Manuel López Beltrán anunció este lunes que dejará la Secretaría Organizacional de Morena.

Su decisión se dio a conocer a través de una carta dirigida a Ariadna Montiel Reyes, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del partido Morena, donde el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que se separaba de su cargo para buscar la diputación federal por Tabasco.

"Lo anterior se debe a que he decidido que, en su momento, en los tiempos que nuestras convocatorias marcan y la ley electoral señala, contenderé por el cargo de Diputado Federal por la vía de elección popular en el VI Distrito Electoral Federal del Estado de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa."

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Afirmó que para esto presentó su balance de logros alcanzados durante su gestión en la dependencia, a lo largo de un año y siete meses de trabajo.

  • "Incrementar nuestro padrón de afiliados en 10 millones de nuevos militantes. Credencializar a cerca de 7 millones de los nuevos afiliados en el país. Este número avanza cada día. Para lograrlo, instalamos 300 módulos de credencialización en cada uno de los Distritos Electorales Federales del país.
  • Establecer Comités Seccionales de nuestro partido en 69,396 secciones electorales. Esto corresponde al 97.00% de las secciones electorales existentes en el país.
  • Conformar Consejos Municipales en 1,952 municipios, equivalentes al 97.60% de los municipios del país con régimen de partidos. De acuerdo al calendario establecido, esta actividad quedará concluida el próximo 31 de mayo.

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Además, mencionó que el partido de Morena es, por hoy, la "organización política más grande en la historia de México y una de las más grandes del mundo".

"Morena es hoy un referente en materia de organización para muchos partidos en el mundo. Aprovecho la ocasión para reiterar mi entrega y militancia a nuestro partido. Aunque deje de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional, mi compromiso con sus ideales seguirá vigente y con más fuerza que nunca".

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