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Tamaulipas

Atiende Tamaulipas 200 incidentes en Semana Santa

El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga, presentó el balance operativo de la primera fase de temporada

  • 08
  • Abril
    2026

El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, presentó el balance operativo de la primera fase de Semana Santa (del 1 al 5 de abril), destacando un despliegue sin precedentes para garantizar la protección de los turistas en los 43 municipios de la entidad.

Despliegue operativo y vigilancia

Para dar cobertura total a parajes turísticos, zonas rurales y tramos carreteros, la Guardia Estatal dispuso de un estado de fuerza compuesto por:

2,500 elementos operativos.
700 patrullas distribuidas estratégicamente.
4 helicópteros para vigilancia aérea.
Zúñiga Castillo enfatizó que la administración del recurso humano permitió brindar auxilio vial y orientación ciudadana de manera efectiva, logrando una cobertura del 100% en todos los centros recreativos del estado.

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Balance de incidentes y atención médica

A pesar de la vigilancia, el flujo masivo de visitantes derivó en diversos incidentes que fueron atendidos a través de la línea de emergencias 911, la cual registró 211 reportes atendidos en tiempo y forma.

El balance de siniestralidad y rescates durante estos primeros cinco días de abril incluye:

  • Accidentes: Se registraron 28 accidentes carreteros (con un acumulado de 35 en el desglose regional) que dejaron un saldo de 63 personas lesionadas, de las cuales 30 requirieron traslado hospitalario.
  • Rescates y decesos: Se realizaron 5 rescates acuáticos exitosos; lamentablemente, se confirmaron 4 decesos por ahogamiento y uno más en accidentes de carretera.
  • Localizaciones: Se logró la búsqueda y localización de 3 personas que habían sido reportadas como extraviadas.
  • Incendios: Se combatieron 5 siniestros en diversos municipios.

Por su parte, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) desempeñó un papel crucial con sus bases operativas en las zonas norte, centro y sur, brindando 141 atenciones médicas en total.

Como parte de la estrategia de prevención, la dependencia mantuvo una comunicación constante con la ciudadanía y durante el periodo, se emitieron publicaciones de alerta cada dos horas (un promedio de 55 publicaciones), informando sobre accidentes, cierres de vialidades, situaciones de riesgo y aseguramientos de diversa índole.

Este monitoreo constante permitió acotar los tiempos de respuesta y mantener informados a los viajeros que transitaron por las rutas tamaulipecas.


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