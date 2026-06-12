Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Chima_Ruiz_30bab052f1
Deportes

'Chima' Ruiz deja el banquillo de la Jaiba Brava

En su balance, Ruiz destacó los resultados obtenidos con el equipo, entre ellos un campeonato de liga, tres subcampeonatos y la conquista de la Copa DIF.

  • 12
  • Junio
    2026

Marco Antonio “Chima” Ruiz anunció su salida de la Jaiba Brava, poniendo fin a una etapa de año y medio al frente del conjunto tamaulipeco.

Durante una rueda de prensa, el estratega explicó que su decisión corresponde al cierre de un ciclo, agradeciendo a la directiva, jugadores, afición y medios de comunicación por el respaldo recibido durante su gestión.

En su balance, Ruiz destacó los resultados obtenidos con el equipo, entre ellos un campeonato de liga, tres subcampeonatos y la conquista de la Copa DIF.

Además, recordó que bajo su dirección la Jaiba Brava logró romper la sequía en el Clásico Tamaulipeco y estableció una histórica racha invicta.

El técnico calificó como una experiencia especial haber dirigido al equipo de su ciudad natal, resaltando el campeonato conseguido en casa como uno de los momentos más significativos de su carrera.

Tras su salida, Chima Ruiz señaló que analizará nuevas oportunidades profesionales con el objetivo de continuar su trayectoria en el futbol mexicano.

Por su parte, la directiva de la Jaiba Brava reconoció el trabajo realizado por el entrenador y destacó los resultados obtenidos durante su gestión al frente del equipo.

Con información de Martín Díaz


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26164221807412_11ca297323
Angelinos resisten amenaza en la novena y vencen 4-3 a los Rays
AP_26164121938823_66098fe0d4
EUA firma histórica goleada vs Paraguay en el Mundial FIFA 2026™
Whats_App_Image_2026_06_09_at_8_46_10_PM_9e456d9fc6
Fuerza Regia se sigue fortaleciendo y ficha a Deshone Hicks
publicidad

Últimas Noticias

AP_26164221807412_11ca297323
Angelinos resisten amenaza en la novena y vencen 4-3 a los Rays
droga_incautada_en_el_caribe_1d979921fe
Armada de Colombia decomisa cinco toneladas de estupefacientes
20260612_03_city_tour_turistico_02_140fe3b462
Presentan servicio de turibus para Nuevo León
publicidad

Más Vistas

escena_lonche_de_huevito_5d53596df8
Lonche de Huevito reaparece tras rumores sobre su muerte
Monterrey_lluvia_archivo_79944d47e7
Alertan por ocho días de lluvias intensas en Área Metropolitana
nl_fraude_sampetrinos_2d5ef31866
Sampetrino procesado transaba con casas sin litigio
publicidad
×