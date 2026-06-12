'Chima' Ruiz deja el banquillo de la Jaiba Brava

Marco Antonio “Chima” Ruiz anunció su salida de la Jaiba Brava, poniendo fin a una etapa de año y medio al frente del conjunto tamaulipeco.

Durante una rueda de prensa, el estratega explicó que su decisión corresponde al cierre de un ciclo, agradeciendo a la directiva, jugadores, afición y medios de comunicación por el respaldo recibido durante su gestión.

En su balance, Ruiz destacó los resultados obtenidos con el equipo, entre ellos un campeonato de liga, tres subcampeonatos y la conquista de la Copa DIF.

Además, recordó que bajo su dirección la Jaiba Brava logró romper la sequía en el Clásico Tamaulipeco y estableció una histórica racha invicta.

El técnico calificó como una experiencia especial haber dirigido al equipo de su ciudad natal, resaltando el campeonato conseguido en casa como uno de los momentos más significativos de su carrera.

Tras su salida, Chima Ruiz señaló que analizará nuevas oportunidades profesionales con el objetivo de continuar su trayectoria en el futbol mexicano.

Por su parte, la directiva de la Jaiba Brava reconoció el trabajo realizado por el entrenador y destacó los resultados obtenidos durante su gestión al frente del equipo.

Con información de Martín Díaz

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