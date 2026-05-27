Boom económico impulsado por industria automotriz: Samuel García

El gobernador Samuel García destacó este miércoles que el boom económico que vive Nuevo León fue impulsado por el sector automotriz.

Durante la inauguración del encuentro "Proveedor Automotriz y Global Transportation & Innovation (GTI) Summit 2026", el mandatario estatal resaltó que las empresas de este sector instalaron sus fábricas más grandes en la entidad.

“Nuevo León vive hoy su mejor momento en dinamismo económico. Nuevo León es lo que es hoy gracias a su sector industrial, gracias a que desde hace 110 años nos convertimos en el motor económico de México y la ciudad industrial de América Latina. Todo este boom económico o todo este ganar-ganar este ecosistema neolonés en parte es fuerte por el sector automotriz. Porque el sector automotriz representa una sexta parte de nuestra economía.

Hoy Nuevo León tenemos empresas top mundiales en la elaboración de carros, camiones. En Nuevo León estas empresas están construyendo sus fábricas más grandes del mundo, aquí tenemos Volvo, Navistar, International, KIA, Hyundai, entre muchas otras. Por eso es clave este tipo de eventos para seguir compartiendo estas virtudes que no tiene otro estado como lo es Nuevo León y seguir trayendo las mejores empresas con las mejores prestaciones y por supuesto que produzcan la más alta calidad y el mayor valor agregado posible”, señaló el mandatario estatal.

Esto se debe a que recursos como el vidrio, electrónicos, computadoras, llantas, rines, software, fibra de vidrio, inteligencia, volante, caucho, aluminio y acero se producen en el Estado.

García Sepúlveda también destacó que Nuevo León se consolida como el epicentro del nearshoring en México debido a su ecosistema educativo, calidad de vida y capacidad para atraer inversión extranjera.

Vínculos con empresas asiáticas y europeas impulsan acuerdo comercial con UE

Luego de su gira de trabajo por Europa, el gobernador afirmó que continúa la llegada de empresas asiáticas y europeas por la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea.

Por su parte, el Vicepresidente del CLAUT y Director de Operaciones de Daimler Buses México, Raúl García, destacó que el Global Transportation & Innovation (GTI) Summit 2026 es la ventana en la que se puede observar el futuro hacia la movilidad.

Agregó que este evento tiene el objetivo de fortalecer el crecimiento de la industria mediante la vinculación entre armadoras, proveedores y expertos en innovación.

Se prevé que este encuentro reúna a más de 3,500 participantes de más de mil empresas provenientes de 16 países para fortalecer las cadenas locales e impulsar la industria en la entidad.

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