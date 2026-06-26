'Manos que ayudan por Venezuela' habilitan acopio en Guadalupe

Uno de los aspectos que brinda mayor tranquilidad a los organizadores es que el traslado de los donativos ya cuenta con el respaldo de la Brigada

La solidaridad no conoce fronteras. Tras la emergencia nacional que enfrenta Venezuela luego de ser sacudida por dos fuertes terremotos, la comunidad venezolana radicada en Nuevo León ha unido esfuerzos para brindar apoyo a las familias afectadas.

Bajo la iniciativa "Manos que Ayudan por Venezuela", la señora Teresa Sánchez y su hija Carmen León abrieron las puertas de su hogar para convertirlo en un centro de acopio, con el objetivo de reunir ayuda humanitaria que será enviada a las zonas afectadas.

El centro de recolección se encuentra en Guillermo Marconi #781, colonia Contry La Silla, en el municipio de Guadalupe, donde se reciben donativos todos los días, en un horario de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche, y permanecerá abierto hasta el próximo 5 de julio.

Los organizadores hacen un llamado a la ciudadanía para apoyar con los artículos que más se necesitan en estos momentos, entre ellos:

Alimentos no perecederos.

Agua embotellada y bebidas.

Insumos médicos.

Productos de higiene personal.

Artículos de limpieza.

Uno de los aspectos que brinda mayor tranquilidad a los organizadores es que el traslado de los donativos ya cuenta con el respaldo de la Brigada de Rescate Topos, que apoyará para hacer llegar la ayuda desde México hasta Venezuela.

Quienes deseen sumarse a esta causa también pueden solicitar información a través del teléfono 81 19 85 59 31 o mediante la página de Facebook "Manos que Ayudan por Venezuela". La invitación está abierta para que la solidaridad de los nuevoleoneses llegue hasta Venezuela.