Suman 145 mil mexicanos repatriados desde EUA: Segob

Desde enero, el gobierno federal ha registrado más de 145 mil repatriaciones desde Estados Unidos. La estrategia 'México Te Abraza' brinda alojamiento

  • 18
  • Diciembre
    2025

El Gobierno de México reportó que, del 20 de enero al 17 de diciembre, un total de 145 mil 537 mexicanas y mexicanos han sido repatriados desde Estados Unidos, como parte de la Estrategia Nacional de Repatriación México Te Abraza, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La información fue presentada por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, durante su intervención en la conferencia matutina, en el marco del Día Internacional del Migrante.

"Del 20 de enero, cuando inició esta estrategia, al 17 de diciembre se han registrado 145 mil 537 repatriaciones de connacionales, de las cuales 116 mil 116 han tenido lugar vía terrestre y 29 mil 381 de forma aérea", explicó Rodríguez.

migrantes-eua-mexico.png

Mayoría de retornos, por vía terrestre

De acuerdo con el informe, 116 mil 116 personas regresaron por vía terrestre, principalmente a través de los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.

En tanto, 29 mil 381 connacionales arribaron por vía aérea a los aeropuertos de Villahermosa, Tapachula y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Rodríguez detalló que octubre fue el mes con más repatriaciones, mientras que agosto registró un repunte en los retornos aéreos.

"Octubre es el mes con el mayor número de paisanos retornados, principalmente por tierra, y en agosto se incrementaron las repatriaciones aéreas que llegan a los aeropuertos de Villahermosa, Tabasco, en Tapachula, Chiapas, y al aeropuerto internacional Felipe Ángeles en el Estado de México", detalló.

Centros de atención en siete estados

Para atender a las personas repatriadas, el gobierno federal habilitó nueve centros de atención en siete entidades, con una capacidad conjunta de hasta mil 800 personas al día.

Desde noviembre, estos espacios operan con aforos reducidos para mejorar la atención.

Del total de repatriados, 99 mil 924 ingresaron a alguno de estos centros, mientras que más de 45 mil optaron por no hacerlo, aunque recibieron alimentación, llamadas telefónicas, orientación jurídica y apoyo para su traslado.

"A partir del 1 de noviembre, los centros de atención tuvieron capacidad para recibir en conjunto mil 800 personas por día, es decir, que los centros que estaban en un tamaño más grande se redujeron a 200 lugares", comentó.

Servicios de salud y apoyos económicos

La secretaria de Gobernación subrayó que, por instrucción presidencial, más de 90 mil repatriados fueron afiliados al IMSS por razones humanitarias.

"De los que llegaron y lo aceptaron, más de 90 mil personas fueron afiliadas al IMSS, sí, fueron afiliados al IMSS para brindar esta prestación por razones humanitarias y de solidaridad a repatriados y a todos sus beneficiarios legales", dijo.

Además, se brindaron más de 846 mil servicios, entre ellos alimentos, atención médica y apoyo psicológico.

"También se emitieron más de 56 mil actas de nacimiento y CURP, y 85 mil personas recibieron la Tarjeta Bienestar Paisano, con un apoyo de dos mil pesos para gastos de traslado", comentó.

Por otra parte, más de 30 mil connacionales se incorporaron a programas sociales, y cerca de 98 mil fueron trasladados a sus estados de origen.

Rodríguez afirmó que el proceso se ha desarrollado con saldo blanco, gracias a un centro de mando que opera las 24 horas.

“México los espera con los brazos abiertos”, reiteró la funcionaria, al señalar que el objetivo es que las personas repatriadas puedan reintegrarse a sus comunidades y comenzar de nuevo, con el respaldo del Estado mexicano.


