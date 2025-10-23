Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T124536_531_c25513c937
Nuevo León

Brindará atención integral a sobrevivientes de cáncer de mama

El municipio de Monterrey realizó un acuerdo para garantizar una mejor calidad de vida para aquellas mujeres que ya son libres de la enfermedad

  • 23
  • Octubre
    2025

Con el propósito de promover la salud mental y la dignidad en las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, el alcalde Adrián de la Garza firmó un convenio de colaboración con el Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”.

En compañía de la presidenta del DIF Municipal, Gaby Oyervides, se firmó dicho acuerdo donde se menciona que ambas instituciones brindarán a las regiomontanas que ya estén libres de esta enfermedad, una atención integral para la reconstrucción mamaria.

“Si tenemos como municipio la firme tarea de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, esto es fundamental: la salud, pero también la salud mental y la dignidad”, afirmó el edil.

Por su parte, el director de salud municipal, Ricardo de la Rocha, explicó que el convenio establece que el Gobierno de Monterrey apoyará con la entrega de prótesis y expansores mamarios, mientras que el Hospital brindará la atención médica, quirúrgica y de hospitalización, además de realizar la valoración, seguimiento y cuidados para cada paciente.

CONVENIO HU 5.jpg

El programa contempla la atención de entre 15 y 20 pacientes por año, quienes podrán ser canalizadas directamente por el municipio o referidas a través de asociaciones.

El acuerdo signado por el director del Hospital Universitario, Óscar Vidal Gutiérrez, dará prioridad a mujeres en situación de vulnerabilidad, particularmente jefas de familia o indígenas que hayan sido sometidas a una mastectomía y se encuentren en condiciones óptimas para la reconstrucción.


