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Nuevo León

Centros comunitarios de Nuevo León serán Puntos Naranja

Con esta iniciativa se ampliará la red de espacios seguros en la entidad y también se brindará atención integral a quienes acudan

  • 24
  • Marzo
    2026

Con el objetivo de fortalecer la atención y protección a mujeres y niñas víctimas de violencia, la Secretaría de Igualdad e Inclusión y el Instituto Estatal de las Mujeres firmaron un convenio para que todos los centros comunitarios del estado sean identificados como Puntos Naranja, es decir, espacios seguros de resguardo y orientación.

El acuerdo fue firmado por la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, y la presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, Patricia Salazar, durante un evento realizado en el centro comunitario de la colonia Los Encinos, en Juárez.

“Que aquí también encuentren apoyos para la alimentación, para la salud, para la educación, para la vivienda, para el empleo, para atender cualquier circunstancia de violencia, para emprendedoras, muchas cosas más. En este gobierno asumimos la responsabilidad de darles a las mujeres una vida digna”, dijo Martha Herrera durante el evento.  

Con esta iniciativa, no solo se ampliará la red de espacios seguros, sino que también se brindará atención integral a quienes acudan a estos sitios.

Las mujeres que lleguen a cualquiera de los cerca de 500 Puntos Naranja en el estado recibirán orientación para acceder a diversos programas sociales ofrecidos por dependencias gubernamentales.

Durante el mismo evento, Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, encabezó la inauguración del lactario número 128, como parte de las acciones para apoyar a madres trabajadoras y promover espacios dignos para la lactancia.

“A la par estábamos inaugurando el lactario 128 y esta iniciativa pues me da mucho orgullo, mañana inauguramos otros 4 en las oficinas de Agua y Drenaje”, adelantó Rodríguez Cantú. 

Asimismo, estuvo presente la presidenta del DIF Juárez, Mónica Oyervides.


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