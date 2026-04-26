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Nuevo León

Guadalupe lanza unidad móvil para atención de mascotas

El Municipio de Guadalupe puso en marcha una nueva unidad móvil veterinaria que brindará servicios gratuitos directamente en las colonias

  • 26
  • Abril
    2026

Con el objetivo de fortalecer la protección y el cuidado de los animales de compañía, el Municipio de Guadalupe puso en marcha una nueva unidad móvil veterinaria que brindará servicios gratuitos directamente en las colonias.

El alcalde Héctor García informó que esta unidad se suma al Centro de Bienestar Animal del municipio y cuenta con un área especializada de esterilización, lo que permitirá avanzar en el control de la población de mascotas y reducir el abandono en la vía pública.

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El edil destacó que esta iniciativa busca acercar los servicios veterinarios a la ciudadanía, facilitando el acceso sin necesidad de trasladarse a instalaciones fijas.

“El tener esta nueva unidad, adicional a las que ya teníamos, nos dará la posibilidad de acercarnos a la comunidad y no solo que la comunidad venga a los centros, sino que nosotros vayamos a los barrios. Estoy seguro que será un servicio de calidad”, expresó.

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Servicios gratuitos disponibles

La unidad móvil tiene capacidad para atender entre 35 y 60 mascotas por jornada, ofreciendo los siguientes servicios sin costo:

  • Vacunación antirrábica
  • Consulta veterinaria
  • Corte de uñas
  • Esterilización
  • Desparasitación

Las autoridades informaron que las jornadas iniciarán el próximo jueves 30 de abril en la colonia Arboledas de la Silla, en un horario de 15:00 a 18:00 horas.

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