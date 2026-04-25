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Nuevo León

'Fidelio' llega por primera vez a Monterrey con elenco de lujo

La única ópera de Beethoven se presentará este sábado en Monterey con el regreso del tenor Ramón Vargas tras cuatro décadas

  • 25
  • Abril
    2026

La ópera Fidelio, única obra del compositor Ludwig van Beethoven en este género, se estrenará por primera vez en Monterrey este sábado 25 de abril, en una función única que reunirá a destacados talentos internacionales y nacionales.

La presentación se llevará a cabo en la Gran Sala del Teatro de la Ciudad a las 20:00 horas, como parte de una producción del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, con apoyo de la Secretaría de Cultura estatal y en coproducción con la Secretaría de Cultura de Guanajuato.

Durante la presentación del evento, la secretaria de Cultura de Nuevo León, Melissa Segura Guerrero, destacó que este tipo de colaboraciones institucionales permiten concretar proyectos artísticos de alto nivel en beneficio del público.

El regreso de Ramón Vargas

Uno de los momentos más esperados será el regreso del tenor Ramón Vargas a Monterrey después de 40 años, encabezando un elenco de primer nivel.

El reparto incluye también a las sopranos Dhyana Arom y Sory Kim, el barítono Hernán Iturralde y el tenor Jorge Lagunes, además de talento local como Enrique Guzmán y Rafael Blázquez.

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La dirección orquestal estará a cargo del italiano Guido María Guida, con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Coro de la Compañía Ópera de Saltillo, dirigido por Alejandro Reyes.

El montaje, bajo la codirección artística de Ricardo Marcos González y José Wolffer, presenta una adaptación ambientada en un país latinoamericano en época revolucionaria, con el objetivo de acercar la obra a contextos contemporáneos.

La ópera como arte vigente

Para Ramón Vargas, la ópera sigue siendo una expresión profundamente actual.

“Es una gran lección de humanidad, de trabajo conjunto y de conexión con el público”, señaló el tenor, quien subrayó que “Fidelio” aborda temas universales como la lealtad, el amor y la lucha contra la injusticia.

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Por su parte, Dhyana Arom destacó la complejidad vocal de la obra y la responsabilidad de interpretarla, al tratarse de la única incursión operística de Beethoven.

Antes de la función, a las 19:20 horas, se realizará el diálogo operístico “Beethoven y su única ópera”, encabezado por Ricardo Marcos y José Wolffer, como una introducción para enriquecer la experiencia de los asistentes.


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