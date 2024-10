Buscan adecuar banqueta de Centrito por tráfico por pollos asados

Una sucursal más de venta de pollos asados trastoca el flujo vial en San Pedro, sumado a la reducción de carriles en Centrito Valle.



Luego de que se inició un operativo de tránsito para desfogar la congestión vehicular a causa de otro establecimiento de pollo asado ubicado en Gómez Morín entre las calles Río Missouri y Río Grijalva, El Horizonte ubicó la misma problemática en otro punto del mismo municipio.



Esta ocasión es sobre la calle Río Tamazunchale, entre Río Mississippi y Río Colorado en Centro Valle, donde también se suman al problema las adecuaciones realizadas durante la gestión de ex alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, al ampliar las banquetas.



José Ochoa, socio de la conocida empresa de pollos asados, señaló tener conocimiento de esta otra sucursal, pero también mencionó que ya solicitó al municipio una adecuación en la vialidad para que no se agrave la congestión vial.



Ya que se trata de un par de postes que obstruyen la entrada al estacionamiento de este establecimiento, asimismo, añadió que también ya se encuentran en búsqueda de otros terrenos en San Pedro para abrir otras sucursales y reducir la demanda de los que ya existen.



“Se solicitó algo de remoción de unos postes, se va a hacer ya me parece, se van a remover los postes y va a agilizarse un poco más ya el movimiento.



“También andamos sobre otros puntos de aquí en San Pedro, explorándolos, ya tenemos vistos algunos que no están sobre Gómez Morín, pero ya los estamos viendo, la prioridad es los que están aquí, pero ya tenemos otras opciones”, comentó José Ochoa.



Por parte del municipio no ha habido un pronunciamiento al respecto de esta otra sucursal, sin embargo, de acuerdo con la información otorgada por el socio de la empresa, se esta trabajando en conjunto con la actual administración para dar una solución que beneficie a la población de San Pedro.

Comentarios